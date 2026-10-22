Συνάντηση Φιντάν με τους ΥΠΕΞ Γαλλίας, Βρετανίας, Γερμανίας, Πακιστάν, Αιγύπτου, Σαουδικής Αραβίας

Οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη με θέμα τις συρράξεις στη Μέση Ανατολή

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Συνάντηση Φιντάν με τους ΥΠΕΞ Γαλλίας, Βρετανίας, Γερμανίας, Πακιστάν, Αιγύπτου, Σαουδικής Αραβίας
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν θα συναντηθεί με τους ομολόγους του από Αίγυπτο, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία, Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία στην Κωνσταντινούπολη για συζητήσεις περί περιφερειακών συγκρούσεων.
  • Η συνάντηση είναι η πρώτη με αυτό το σχήμα χωρών κατόπιν τουρκικής πρωτοβουλίας, εν μέσω απειλών για ναυσιπλοΐα και ασφάλεια λόγω πολέμων σε Ιράν, Υεμένη και Ουκρανία.
  • Ο Φιντάν αναμένεται να τονίσει την ανάγκη διπλωματικής επίλυσης της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.
  • Η Τουρκία θα επαναλάβει την υποστήριξή της στην ασφάλεια της Σαουδικής Αραβίας απέναντι σε επιθέσεις Χούθι, σύμφωνα με τη συμφωνία της Μέκκας με Πακιστάν και Σαουδική Αραβία.
  • Ο Φιντάν σκοπεύει να επισημάνει τις προσπάθειες της Τουρκίας για τον τερματισμό της εξάπλωσης του πολέμου στην Ουκρανία και τους κινδύνους που επιφέρει για την περιφερειακή ασφάλεια.
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Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν θα υποδεχθεί αύριο, Παρασκευή, στην Κωνσταντινούπολη τους ομολόγους του της Αιγύπτου, του Πακιστάν, της Σαουδικής Αραβίας, της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας για συνομιλίες με θέμα τις περιφερειακές συρράξεις, ανακοίνωσε τουρκική διπλωματική πηγή.

Είναι η πρώτη φορά που εκπρόσωποι των επτά αυτών χωρών συναντώνται υπό το σχήμα αυτό κατόπιν τουρκικής πρωτοβουλίας, δήλωσε η διπλωματική πηγή, την ώρα που οι πόλεμοι στο Ιράν, την Υεμένη και την Ουκρανία απειλούν την ναυσιπλοΐα και την περιφερειακή ασφάλεια.

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AP

Αναμένεται ότι ο Χακάν Φιντάν θα επισημάνει την ανάγκη διπλωματικής διευθέτησης του πολέμου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, την σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ και θα επαναλάβει την υποστήριξη της Τουρκίας προς την ασφάλεια της Σαουδικής Αραβίας απέναντι στις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι στο πλαίσιο της συμφωνίας της Μέκκας που έχει υπογραφεί ανάμεσα στην Τουρκία, το Πακιστάν και την Σαουδική Αραβία, εξήγησε η διπλωματική πηγή.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών σκοπεύει επίσης να δηλώσει στους ομολόγους του ότι η Τουρκία καταβάλλει προσπάθειες για να σταματήσει η εξάπλωση στην Μαύρη Θάλασσα του πολέμου στην Ουκρανία, επισημαίνοντας τους κινδύνους που θέτει σύρραξη για την περιφερειακή ασφάλεια, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

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