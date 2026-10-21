Προκαλεί ο Φιντάν για το τουρκολιβυκό: Κάποιοι αντιδρούν απλώς και μόνο επειδή νιώθουν ότι πρέπει

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης δεν προχώρησε σε κύρωση αλλά σε αποδοχή μίας νόμιμης συμφωνίας που ισχύει από το 2019

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Προκαλεί ο Φιντάν για το τουρκολιβυκό: Κάποιοι αντιδρούν απλώς και μόνο επειδή νιώθουν ότι πρέπει
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  • Ο Χακάν Φιντάν χαρακτήρισε τουρκολιβυκό μνημόνιο νόμιμη συμφωνία από το 2019 και δήλωσε ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης έκανε αποδοχή, όχι κύρωση.
  • Ο Τούρκος ΥΠΕΞ απέδωσε τις αντιδράσεις στο μνημόνιο σε υποχρεωτική αντίδραση ορισμένων και σε στρατηγικά προβλήματα άλλων χωρών.
  • Παρά τις αντιρρήσεις της Ε.Ε., του Ισραήλ και της Αιγύπτου, ο Φιντάν τόνισε ότι το μνημόνιο είναι απολύτως νόμιμο νομικά και πολιτικά.
  • Ο Φιντάν δήλωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να προσφέρει τέτοιες επιτυχίες στον λαό της και στοχεύει στη σταθερότητα και ειρήνη στη Μεσόγειο μέσω της διπλωματίας.
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Προκλητικός εμφανίστηκε στις Βρυξέλλες για το τουρκολιβυκό μνημόνιο ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, Χακάν Φιντάν, ο οποίος υπογράμμισε και υπογράμμισε ότι με τη βοήθεια του Θεού η Τουρκία θα συνεχίσει να προσφέρει «τέτοιες επιτυχίες» στον λαό της.

Από τις Βρυξέλλες ο Χακάν Φιντάν είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Anadolu ότι τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι μία νόμιμη συμφωνία από το 2019 και τόνισε ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης δεν προχώρησε σε κύρωσή αλλά σε αποδοχή του.

Σε ερώτηση για τις αντιδράσεις άλλων χωρών στο μνημόνιο ο Χακάν Φιντάν δήλωσε: «Γνωρίζουμε γιατί αντέδρασαν. Ορισμένοι αντιδρούν απλώς και μόνο επειδή αισθάνονται ότι πρέπει. Άλλοι έχουν πραγματικά στρατηγικά προβλήματα με αυτό το θέμα».

Παρά τις επίσημες τοποθετήσεις της Ε.Ε., του Ισραήλ, της Αιγύπτου, που χαρακτηρίζουν ανυπόστατο και άκυρο το μνημόνιο, ο Φιντάν επέμεινε ότι «πρόκειται για μια απολύτως νόμιμη συμφωνία, τόσο από νομική όσο και από πολιτική άποψη. Δεν υπάρχει λόγος να συζητηθεί».

«Αυτό που έλαβε χώρα στο κοινοβούλιο (σ.σ. της ανατολικής Λιβύης) ήταν ουσιαστικά μια διαδικασία αποδοχής, όχι κύρωση, σύμφωνα με τους νομικούς μας εμπειρογνώμονες. Ούτως ή άλλως, την θεωρούμε έγκυρη συμφωνία από το 2019», υπογράμμισε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Και συνέχισε: «Θεού θέλοντος, θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε τέτοιες επιτυχίες στον λαό μας. Στόχος μας, όπως παντού, είναι να φέρουμε σταθερότητα, ειρήνη, γαλήνη και ευτυχία και στη Μεσόγειο. Η διπλωματία δεν έχει άλλο σκοπό πέρα από αυτό».

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