Μήνυμα Κάλας σε Φιντάν: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα

Snapshot Η Κάγια Κάλας τόνισε ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών κατά τη συνάντησή της με τον Χακάν Φιντάν.

Η ΕΕ και η Τουρκία συμφώνησαν στην ανάγκη διασφάλισης της ελευθερίας ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα και στην άσκηση πίεσης προς τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου.

Η Κάλας χαρακτήρισε τις επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία και την Υεμένη ως τρομοκρατικές ενέργειες που πρέπει να σταματήσουν άμεσα.

Καταγγέλθηκε η επιβολή διοδίων και η επικίνδυνη κατάσταση στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ από το Ιράν, ζητώντας την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Η προώθηση της διαδικασίας διευθέτησης του Κυπριακού και η διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας παραμένουν ύψιστης προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Snapshot powered by AI

Την αμετάβλητη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις αξιώσεις της Άγκυρας ξεκαθάρισε η Κάγια Κάλας κατά τη συνάντησή της με τον Χακάν Φιντάν στις Βρυξέλλες. Η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής διεμήνυσε στον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών πως το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει ευθέως τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών.

Μέσα από τον της λογαριασμό στο «Χ», η Ευρωπαία αξιωματούχος αποκάλυψε το πλήρες φάσμα της συζήτησης με τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας. Η ίδια έθεσε το ζήτημα της χθεσινής ψηφοφορίας στη Λιβύη που αφορά το επίμαχο Μνημόνιο Συνεννόησης για τα θαλάσσια ζητήματα με την Τουρκία. Σύμφωνα με την κ. Κάλας, οι σχέσεις καλής γειτονίας και η προώθηση της διαδικασίας διευθέτησης του Κυπριακού αποτελούν ζητήματα ύψιστης προτεραιότητας για τις Βρυξέλλες.

Την ίδια ώρα, η ατζέντα της συνάντησης άγγιξε την επικίνδυνη κλιμάκωση της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα. Η Κάλας υπογράμμισε την ανάγκη να ενισχυθεί η πίεση προς τη Μόσχα με τελικό σκοπό τον τερματισμό του πολέμου. Όπως ανακοινώθηκε, τόσο η ΕΕ όσο και η Τουρκία δηλώνουν την υποστήριξή τους στη διασφάλιση της ελευθερίας ναυσιπλοΐας στη συγκεκριμένη περιοχή.

Στο μικροσκόπιο μπήκαν επίσης οι εξελίξεις στον Νότιο Καύκασο και η φλεγόμενη Μέση Ανατολή. Η ύπατη εκπρόσωπος χαρακτήρισε τις επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία και την Υεμένη ως κλασικό παράδειγμα τακτικών τρομοκρατίας, ζητώντας τον άμεσο τερματισμό τους. Αναφερόμενη στα Στενά του Ορμούζ, κατηγόρησε το Ιράν ότι καθιστά τη ναυσιπλοΐα εξαιρετικά επικίνδυνη αλλά και δαπανηρή. Η ελευθερία των θαλάσσιων διελεύσεων πρέπει να αποκατασταθεί, χωρίς την επιβολή διοδίων ή άλλων τελών από την Τεχεράνη.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή της στο «Χ», η κ. Κάλας αναφέρει τα εξής:

«Οι σχέσεις καλής γειτονίας και η προώθηση της διαδικασίας διευθέτησης του Κυπριακού είναι ύψιστης σημασίας. Έθεσα το ζήτημα της χθεσινής ψηφοφορίας στη Λιβύη σχετικά με ένα Μνημόνιο Συνεννόησης για θαλάσσια ζητήματα με την Τουρκία και τόνισα ότι αυτό παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών.

Όσον αφορά την επικίνδυνη κλιμάκωση της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα, υπογράμμισα την ανάγκη ενίσχυσης της πίεσης προς τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου. Τόσο η ΕΕ όσο και η Τουρκία υποστηρίζουν τη διασφάλιση της ελευθερίας ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα.

Συζητήσαμε επίσης τις εξελίξεις στον Νότιο Καύκασο και στη Μέση Ανατολή. Οι επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία και την Υεμένη αποτελούν κλασικό παράδειγμα τακτικών τρομοκρατίας και πρέπει να σταματήσουν. Στα Στενά του Ορμούζ, το Ιράν καθιστά τη ναυσιπλοΐα επικίνδυνη και δαπανηρή. Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας πρέπει να αποκατασταθεί, χωρίς την επιβολή διοδίων ή άλλων τελών».

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