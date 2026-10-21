Κάιρο για τουρκολιβυκό: «Συνιστά σαφή προσβολή των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Αιγύπτου στην ΑΟΖ»

Snapshot Το αιγυπτιακό ΥΠΕΞ χαρακτηρίζει το τουρκολιβυκό μνημόνιο άκυρο, χωρίς νομική ισχύ και χωρίς έννομα αποτελέσματα για την Αίγυπτο.

Το μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Αιγύπτου στην ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα της.

Η Αίγυπτος τονίζει ότι το μνημόνιο παραβιάζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 1982.

Η κύρωση του μνημονίου από τη λιβυκή Βουλή δεν δημιουργεί νομικές συνέπειες για την Αίγυπτο.

Η Αίγυπτος δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα να προστατεύσει τα θαλάσσια σύνορά της και να αντιμετωπίσει κάθε παραβίαση. Snapshot powered by AI

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο συνιστά σαφή προσβολή των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Αιγύπτου στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και την υφαλοκρηπίδα της, προειδοποιεί σε ανακοίνωση το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών.

Η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων δεν δημιουργεί οποιαδήποτε νομική συνέπεια για την Αίγυπτο, αναφέρει σε ανακοίνωση το ΥΠΕΞ της Αιγύπτου.

Παράλληλα χαρακτηρίζει το μνημόνιο απολύτως άκυρο και τονίζει ότι παραβιάζει τις αρχές του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, που αφορούν την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και της υφαλοκρηπίδας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Η Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου απορρίπτει κατηγορηματικά την κύρωση, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, του Μνημονίου Κατανόησης που υπογράφηκε το 2019 μεταξύ της «Κυβέρνησης του Fayez al-Sarraj» και της Τουρκικής Δημοκρατίας σχετικά με τον καθορισμό ζωνών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο Θάλασσα. Επαναβεβαιώνει ότι το εν λόγω Μνημόνιο είναι απολύτως άκυρο, στερείται νομικής ισχύος και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα για την Αίγυπτο, ενώ η κύρωσή του από τη λιβυκή Βουλή των Αντιπροσώπων δεν δημιουργεί οποιαδήποτε νομική συνέπεια για την Αίγυπτο.

Η Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου επισημαίνει επίσης ότι το εν λόγω Μνημόνιο Κατανόησης παραβιάζει τις αρχές του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, που αφορούν την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και της υφαλοκρηπίδας και βασίζονται στις αρχές της δικαιοσύνης και της ευθυδικίας. Το Μνημόνιο συνιστά σαφή προσβολή των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Αιγύπτου στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και την υφαλοκρηπίδα της.

Η Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου υπενθυμίζει ότι είχε ήδη αντιταχθεί κατηγορηματικά στο εν λόγω Μνημόνιο Κατανόησης και επαναλαμβάνει την απόρριψή του, καθώς και κάθε ενέργειας ή πράξης οποιουδήποτε μέρους που βασίζεται σε αυτό. Στον βαθμό που το Μνημόνιο αυτό αντιβαίνει στα ανακηρυγμένα θαλάσσια σύνορα της Αιγύπτου, η Αίγυπτος διατηρεί το δικαίωμά της να προστατεύσει τα δικαιώματα που της κατοχυρώνει το διεθνές δίκαιο και να αντιμετωπίσει κάθε απόπειρα παραβίασής τους».

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