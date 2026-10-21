Μέτσολα για τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Η Ελλάδα και η Κύπρος μπορούν να βασίζονται στην αλληλεγγύη μας»

Snapshot Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, εξέφρασε στήριξη προς την Ελλάδα και την Κύπρο σχετικά με το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Η κοινή δήλωση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποσαφηνίζει τη θέση της ΕΕ για το ζήτημα.

Η Μέτσολα επιβεβαίωσε ότι η ΕΕ συμμερίζεται τις ανησυχίες που έχουν διατυπωθεί για το μνημόνιο.

Η Ελλάδα και η Κύπρος μπορούν να βασίζονται στην αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο συγκεκριμένο θέμα. Snapshot powered by AI

Μήνυμα στήριξης προς την Ελλάδα και την Κύπρο έστειλε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, αναφερόμενη στο τουρκολιβυκό μνημόνιο κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας.

Η ίδια υπογράμμισε ότι η κοινή δήλωση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αποσαφηνίζει τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ζήτημα, ενώ εξέφρασε την υποστήριξή της στις ανησυχίες που έχουν διατυπωθεί.

«Εκτιμούμε ιδιαίτερα τη σαφήνεια της κοινής δήλωσης των προέδρων Κόστα και φον ντερ Λάιεν σχετικά με το αποκαλούμενο μνημόνιο και συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες που εκφράστηκαν. Η Ελλάδα και η Κύπρος μπορούν να βασίζονται στην αλληλεγγύη μας», δήλωσε χαρακτηριστικά, απαντώντας σε παρέμβαση της ευρωβουλευτή Ελίζας Βόζενμπεργκ.

Διαβάστε επίσης