Γεραπετρίτης απειλεί μετά την κύρωση του τουρκολιβυκού: Από την Ελλάδα περνούν όλα τα χρηματοδοτικά

Snapshot Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι η επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου δεν αποτελεί εθνική ήττα και δεν θα εφαρμοστεί, καθώς δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

Η Ελλάδα δεν μπορούσε να αποτρέψει την απόφαση της Βουλής της Ανατολικής Λιβύης, αλλά διαθέτει σημαντικά διπλωματικά μέσα και ευρωπαϊκές συνεργασίες για να αντιμετωπίσει τις εξελίξεις.

Η χώρα ελέγχει κρίσιμες χρηματοδοτικές ροές προς τη Λιβύη μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα αξιοποιήσει όλους τους διεθνείς μηχανισμούς για συντονισμένη αντίδραση.

Η Ελλάδα θα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα όταν το κρίνει κατάλληλο, χωρίς να επηρεάζεται από τις κινήσεις της Τουρκίας και της Λιβύης.

Η στρατηγική σχέση με την Αίγυπτο θεωρείται σημαντική για την προάσπιση των συμφερόντων στην Ανατολική Μεσόγειο και τη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Την κυβερνητική θέση ότι η επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου δεν συνιστά εθνική ήττα και δεν πρόκειται να αλλάξει τα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο επανέλαβε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.μιλώντας στο ραδιόφωνο Meganews.

Υποστήριξε ότι η Ελλάδα δεν είχε τη δυνατότητα να αποτρέψει την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ανατολικής Λιβύης, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι η συμφωνία δεν παράγει έννομα αποτελέσματα και δεν πρόκειται να εφαρμοστεί. Παράλληλα, έδωσε έμφαση στα διπλωματικά ερείσματα της Αθήνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνοντας ότι η χώρα διαθέτει σημαντικά μέσα παρέμβασης, καθώς από αυτήν διέρχονται χρηματοδοτικές διαδικασίες που αφορούν τη Λιβύη.

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας απέρριψε τις αιτιάσεις περί «εθνικής ήττας», προειδοποιώντας όσους χρησιμοποιούν τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό να είναι προσεκτικοί στις διατυπώσεις τους. Ταυτόχρονα, διαβεβαίωσε ότι η Αθήνα ακολουθεί συγκεκριμένο σχεδιασμό για την προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων και δεν πρόκειται να καθορίσει τις κινήσεις της με βάση τις ενέργειες της Τουρκίας και της Λιβύης.

«Το μνημόνιο δεν πρόκειται να εφαρμοστεί»

Ανατρέχοντας στην πορεία του τουρκολιβυκού μνημονίου, ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπενθύμισε ότι η συμφωνία υπογράφηκε το 2019 από την τότε κυβέρνηση της Δυτικής Λιβύης, αμφισβητώντας τη νομιμοποίησή της να προχωρήσει σε μια τέτοια συμφωνία.

Όπως ανέφερε, η Τουρκία επιχείρησε συστηματικά τα επόμενα χρόνια να εξασφαλίσει την επικύρωση του μνημονίου από το λιβυκό Κοινοβούλιο, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη θέση της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι η πρόσφατη εξέλιξη δεν μεταβάλλει τη νομική θέση της Ελλάδας ούτε δημιουργεί νέα δεδομένα ως προς την εφαρμογή της συμφωνίας.

«Δεν υπάρχει καμία συνέπεια. Το μνημόνιο δεν πρόκειται να εφαρμοστεί, γιατί δεν παράγει έννομα αποτελέσματα», τόνισε, προσθέτοντας ότι η κύρωσή του δεν προσφέρει κάτι επιπλέον στην υφιστάμενη κατάσταση.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η συμφωνία είχε ήδη υπογραφεί το 2019 και ότι η νέα εξέλιξη δεν μπορεί να εξεταστεί ανεξάρτητα από το προηγούμενο ιστορικό της. Όπως ανέφερε, η Τουρκία και η Λιβύη επιλέγουν να προχωρήσουν σε μια συμφωνία εκτός του πλαισίου που αναγνωρίζει η ελληνική πλευρά, αναλαμβάνοντας και τις συνέπειες των επιλογών τους.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει προκηρύξει θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης, σε περιοχή που επηρεάζεται από τις διεκδικήσεις οι οποίες απορρέουν από το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

«Δεν ήταν στο χέρι της Ελλάδας να το αποτρέψει»

Απαντώντας στις επικρίσεις για τους χειρισμούς της Αθήνας, ο υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι η ελληνική πλευρά δεν μπορούσε να εμποδίσει την απόφαση της λιβυκής Βουλής.

«Δεν ήταν στο χέρι της Ελλάδας να το αποτρέψει», δήλωσε χαρακτηριστικά, απαντώντας παράλληλα σε όσους κάνουν λόγο για εθνική ήττα: «Αυτοί που μιλούν για εθνικές ήττες να είναι προσεκτικοί στον τρόπο που εκφέρουν τον λόγο τους».

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε, επίσης, στην άμεση αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνοντας ότι υπήρξαν τοποθετήσεις σε υψηλό επίπεδο και ότι αναμένονται περαιτέρω διπλωματικές παρεμβάσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ελλάδα θα συνεχίσει να αξιοποιεί τις διεθνείς συνεργασίες της, επιδιώκοντας ευρύτερη στήριξη απέναντι στην επικύρωση του μνημονίου.

«Από την Ελλάδα περνούν όλα τα χρηματοδοτικά της Λιβύης»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός Εξωτερικών στα διπλωματικά και θεσμικά εργαλεία που, όπως υποστήριξε, διαθέτει η Αθήνα για να διαχειριστεί τις εξελίξεις.

«Μέσα από την Ελλάδα περνάνε όλα τα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα της Λιβύης, περνάει η ειρηνευτική αποστολή η οποία βρίσκεται στη Λιβύη, μέσα από την Ελλάδα περνάει η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα είναι η πόρτα η οποία αυτή τη στιγμή στα διεθνή φόρα ανοίγει την εγκατάσταση για οποιονδήποτε. Άρα, αυτή τη στιγμή εμείς θα κινητοποιήσουμε τους μηχανισμούς μας, θα υπάρξουν ειδικές ενημερώσεις, όπως ήδη έχουν γίνει από χθες. Εγώ έχω μιλήσει και με ομολόγους μου και με ηγέτες αρχών, και θα υπάρξει μια ομόθυμη αντίδραση απέναντι στο ζήτημα αυτό», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ευρωπαϊκής διάστασης και των διεθνών συνεργασιών της χώρας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι έχει ήδη επικοινωνήσει με ομολόγους του και ότι η ελληνική διπλωματία θα κινητοποιήσει τους διαθέσιμους μηχανισμούς, προκειμένου να υπάρξει συντονισμένη αντίδραση.

«Η Ελλάδα δεν αντιδρά σπασμωδικά, αλλά με σχέδιο»

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επέμεινε ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να μεταβάλει τη στρατηγική της εξαιτίας της συγκεκριμένης εξέλιξης, υποστηρίζοντας ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας βασίζεται σε μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και στη δημιουργία ισχυρών συμμαχιών.

«Η Ελλάδα δεν αντιδρά σπασμωδικά, αντιδρά με σχέδιο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών εντάσσονται σε μια σταθερή στρατηγική για την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας.

Όπως σημείωσε, η Αθήνα δεν πρόκειται να επηρεαστεί από τις επιλογές της Τουρκίας και της Λιβύης, καθώς θεωρεί ότι διαθέτει ισχυρή παρουσία στα διεθνή fora και σημαντικά διπλωματικά ερείσματα.

«Η Ελλάδα θα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα όταν το επιλέξει»

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια νότια της Κρήτης, ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι πρόκειται για κυριαρχικό δικαίωμα της χώρας, η άσκηση του οποίου θα αποφασιστεί από την Αθήνα.

«Η πολιτική της Ελλάδας δεν υπαγορεύεται από σπασμωδικές κινήσεις άλλων. Η Ελλάδα θα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στον χρόνο που εκείνη θα κρίνει», ανέφερε.

Με τη δήλωσή του, ο υπουργός απέφυγε να προσδιορίσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, υπογραμμίζοντας ότι οι σχετικές αποφάσεις εντάσσονται στον ευρύτερο εθνικό σχεδιασμό.

Η στρατηγική σχέση με την Αίγυπτο

Στις σχέσεις Αθήνας και Καΐρου αναφέρθηκε επίσης ο υπουργός Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντάς τες στρατηγικής σημασίας, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των εξελίξεων στη Λιβύη και των διαφορών που αφορούν τις θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Με την Αίγυπτο μας συνδέει στρατηγική σχέση. Γι’ αυτόν τον λόγο έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην κοινή μας κατανόηση», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι δύο χώρες έχουν κοινή προσέγγιση για το ζήτημα της Λιβύης.

Η συνεργασία Ελλάδας – Αιγύπτου αποτελεί, σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, σημαντικό παράγοντα στις διπλωματικές προσπάθειες για τη διασφάλιση της σταθερότητας και την προάσπιση των συμφερόντων των δύο χωρών στην περιοχή.

Τι είπε για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ρωτήθηκε και για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, το έργο Great Sea Interconnector (GSI), το οποίο έχει βρεθεί στο επίκεντρο των ελληνοτουρκικών διαφωνιών, κυρίως σε ό,τι αφορά τις έρευνες που συνδέονται με την υλοποίησή του.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο νέων αντιδράσεων από την Τουρκία, ο υπουργός Εξωτερικών διαβεβαίωσε ότι η Αθήνα έχει προετοιμαστεί για κάθε πιθανή εξέλιξη, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμηση ότι δεν θα υπάρξει αντίδραση από την Άγκυρα.

«Είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα», τόνισε, επαναλαμβάνοντας ότι η Ελλάδα ακολουθεί συγκεκριμένη στρατηγική και αξιοποιεί τις διεθνείς συνεργασίες της για την προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

Η απάντηση Γεραπετρίτη στον Αντώνη Σαμαρά

Στην κριτική που άσκησε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στα ελληνοτουρκικά αναφέρθηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας στις αιχμές που διατυπώθηκαν για την εξωτερική πολιτική της χώρας.

Ο υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει το δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του, ωστόσο του καταλόγισε «βαθύτατη μισαλλοδοξία». Παράλληλα, αμφισβήτησε τον τρόπο με τον οποίο ο πρώην πρωθυπουργός περιγράφει τις εξελίξεις, επισημαίνοντας ότι η αναφορά σε εθνική ήττα δεν συνιστά, κατά την άποψή του, ουσιαστική πολιτική κριτική.

Όπως ανέφερε, ο Αντώνης Σαμαράς θα έπρεπε να στρέψει την κριτική του πρωτίστως προς την Τουρκία για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και όχι προς την ελληνική κυβέρνηση.

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