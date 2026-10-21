ΕΛΚ: Άμεση παρέμβαση της ΕΕ μετά την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου - Το μήνυμα ΝΔ και ΔΗΣΥ

Snapshot Οι ευρωομάδες της Νέας Δημοκρατίας και του ΔΗΣΥ καταδικάζουν την έγκριση του Τουρκολιβυκού Μνημονίου από τη Βουλή της Λιβύης ως άκυρο και παραβιάζον κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου.

Το μνημόνιο θεωρείται παραβίαση των αρχών του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ζητείται άμεση παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ενιαία φωνή και χρήση διπλωματικών, πολιτικών και οικονομικών μέσων για την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών.

Η ευρωομάδα του ΕΛΚ δεσμεύεται να αξιοποιήσει όλα τα θεσμικά μέσα για την ανάδειξη της σοβαρότητας της κατάστασης και την κινητοποίηση των ευρωπαϊκών θεσμών. Snapshot powered by AI

Την έντονη αντίδρασή τους στην έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης εκφράζουν οι ευρωομάδες της Νέας Δημοκρατίας και του ΔΗΣΥ, με κοινή ανακοίνωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ).

Ζητούν την άμεση παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εξέλιξη που, όπως τονίζουν, αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου και απειλεί τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η ανακοίνωση

«Η ευρωομάδες της Νέας Δημοκρατίας και του ΔΗ.ΣΥ καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την έγκριση του άκυρου και ανυπόστατου Τουρκολιβυκού Μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, που αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και υπονομεύει την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου και η τήρηση των αρχών καλής γειτονίας αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις για τη σταθερότητα στην περιοχή.Καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει δράση άμεσα κατά της αρνητικής αυτής εξέλιξης, με ενιαία φωνή και αποφασιστικότητα, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα διπλωματικά, πολιτικά και οικονομικά μέσα για την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της.

Ως μέλη της μεγαλύτερης πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα αξιοποιήσουμε όλα τα θεσμικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, προκειμένου να αναδείξουμε τη σοβαρότητα της κατάστασης, να κινητοποιήσουμε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και να διασφαλίσουμε ότι η υπεράσπιση των εθνικών μας δικαίων θα αποτελέσει σταθερή απόφαση της ευρωπαϊκής πολιτικής».

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