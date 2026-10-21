Ερντογάν για κύρωση τουρκολιβυκού: «Ελπίζω ότι αυτή η σημαντική απόφαση θα είναι επωφελής»

Snapshot Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης ενέκρινε ομόφωνα το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο για την οριοθέτηση θαλάσσιας δικαιοδοσίας.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν χαρακτήρισε την κύρωση «σημαντική απόφαση» και ελπίζει να είναι επωφελής και ευνοϊκή.

Η Τουρκία έχει υποβάλει προς κύρωση στο κοινοβούλιο την κοινή αμυντική συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν.

Δεν έχει καθοριστεί ακόμη ημερομηνία για την επίσκεψη του Ερντογάν στη Δαμασκό, αλλά επιβεβαίωσε ότι θα πραγματοποιηθεί. Snapshot powered by AI

Για εξαιρετικά ευχάριστα νέα από τη Λιβύη έκανε λόγο ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από την Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης.

«Χθες λάβαμε εξαιρετικά ευχάριστα νέα από τη Λιβύη», είπε ο Ερντογάν κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AK) στην Άγκυρα.

«Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης ενέκρινε ομόφωνα το Μνημόνιο Συνεργασίας για την Οριοθέτηση των Περιοχών Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας που υπογράφηκε μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβύης. Ελπίζω ότι αυτή η σημαντική απόφαση θα είναι επωφελής και ευνοϊκή», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος. Επιπλέον απηύθυνε χαιρετισμό σε όλα τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης.

Παράλληλα μίλησε για τη συνεργασία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν στον τομέα της άμυνας και είπε ότι η Συμφωνία της Μέκκας θα υποβληθεί προς κύρωση στο τουρκικό κοινοβούλιο. «Έχουμε υποβάλει την κοινή αμυντική συμφωνία που υπογράψαμε με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία στο κοινοβούλιό μας προς κύρωση», δήλωσε ο Ερντογάν.

Μετά το τέλος της συνεδρίασης ο Ερντογάν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους σχετικά με ενδεχόμενη επίσκεψη του στη Συρία. Ερωτηθείς αν έχει καθοριστεί ημερομηνία για την επίσκεψη στη Δαμασκό, ο Ερντογάν απάντησε: «Όχι ακόμα. Θα την πραγματοποιήσουμε (σ.σ. την επίσκεψη)».

Διαβάστε επίσης