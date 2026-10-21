Ευρωπαία επίτροπος για τη Μεσόγειο: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο

Snapshot Η Ευρωπαία επίτροπος για τη Μεσόγειο, Ντουμπράβκα Σουίτσα, εξέφρασε λύπη για την κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από τη λιβυκή Βουλή των Αντιπροσώπων.

Το μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν συμμορφώνεται με το Δίκαιο της Θάλασσας.

Η επίτροπος δήλωσε ότι το μνημόνιο είναι άκυρο και δεν παράγει νομικές συνέπειες για τρίτα κράτη.

Τόνισε την ανάγκη σεβασμού των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ και το Διεθνές Δίκαιο.

Υποστήριξε την αλληλεγγύη προς την Ελλάδα και την Κύπρο σχετικά με το ζήτημα. Snapshot powered by AI

Την βαθιά λύπη της για την κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από την Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης εξέφρασε η Ευρωπαία επίτροπος για τη Μεσόγειο, Ντουμπράβκα Σουίτσα, η οποία εξέφρασε την αλληλεγγύη της στην Ελλάδα και την Κύπρο.

«Εκφράζω τη βαθιά μου λύπη για την κύρωση του λεγόμενου «Θαλάσσιου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας» από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης. Θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου προς την Ελλάδα και την Κύπρο», τόνισε η Ντουμπράβκα Σουίτσα.

Και συνέχισε: «Το εν λόγω μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν συμμορφώνεται με το Δίκαιο της Θάλασσας. Είναι άκυρο και δεν μπορεί να παράγει νομικές συνέπειες για τρίτα κράτη».

«Τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών πρέπει να γίνονται σεβαστά σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ και το Διεθνές Δίκαιο», κατέληξε η Ευρωπαία επίτροπος για τη Μεσόγειο. Επιπλέον αναδημοσίευσε την ανακοίνωση της ύπατης εκπροσώπου της ΕΕ για τουρκολιβυκό μνημόνιο.