Ο Χίτλερ Μουσολίνι εξελέγη δήμαρχος στο Περού με σύνθημά του «Είμαι ο καλός Χίτλερ»

Snapshot Ο Χίτλερουσολίνι Σιμεών Φλόρες, υποψήφιος της κεντροαριστεράς, εξελέγη δήμαρχος της Κεροπάλκα στο Περού.

Συγκέντρωσε περίπου το 34% των ψήφων και κέρδισε με 25 ψήφους διαφορά έναντι του δεύτερου υποψηφίου.

Το όνομά του ταυτίζεται με δύο διαβόητους δικτάτορες, γεγονός που προκάλεσε παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Η προεκλογική του εκστρατεία βασίστηκε στο σύνθημα «Είμαι ο καλός Χίτλερ».

Η περιοχή όπου εξελέγη είναι απομακρυσμένη και έχει μικρό πληθυσμό, με συνολικά περίπου 700 ψηφοφόρους στις εκλογές. Snapshot powered by AI

Το παγκόσμιο ενδιαφέρον έχει τραβήξει μία εκλογική νίκη σε μία απομακρυσμένη γωνιά του Περού.

Και ο λόγος, το όνομά του, που συνδυάζει αυτά δύο διαβόητων δικτατόρων της Ευρώπης. Ο 45χρονος του κεντροαριστερού κόμματος «Ahora Nación» εξελέγη δήμαρχος της Κεροπάλκα, μιας περιοχής στις Περουβιανές Άνδεις.

Ονομάζεται, όσο παράξενο κι αν ακούγεται, Χίτλερ Μουσολίνι Σιμεών Φλόρες.

Περίπου 229 κάτοικοι ψήφισαν τον 45χρονο, δίνοντάς του προβάδισμα μόλις 25 ψήφων έναντι του αντιπάλου που ήρθε δεύτερος, από το δεξιό κόμμα «Renovación Popular Perú».

Σύμφωνα με στοιχεία της εκλογικής αρχής του Περού, λίγο πάνω από 700 άτομα συμμετείχαν στις εκλογές, με τον Σιμεών να συγκεντρώνει περίπου το 34% των ψήφων.

Γεννήθηκε στην περιοχή του κεντρικού διαμερίσματος Huánuco, περίπου 360 χλμ. από την πρωτεύουσα, τη Λίμα, σύμφωνα με το προφίλ του ως υποψηφίου.

Το γεγονός ότι έχει το ίδιο όνομα με τον Αδόλφο Χίτλερ και τον Μπενίτο Μουσολίνι – «δύο από τις πιο γνωστές προσωπικότητες των ευρωπαϊκών ολοκληρωτικών καθεστώτων του 20ού αιώνα» – έχει μετατρέψει την υποψηφιότητά του σε «εντυπωσιακό γεγονός», όπως ανέφερε το τοπικό μέσο ενημέρωσης Peru21.

Παρά την περιέργεια που προκάλεσε το όνομά του, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης σημείωσαν ότι ο Χίτλερ Γκεσκλίν Άλμπα Σάντσεζ είχε εκλεγεί δήμαρχος του Γιούνγκαρ το 2018.

Σύμφωνα με πληροφορίες, νίκησε τον αντίπαλό του, Λένιν Βλαντιμίρ Ροντρίγκεζ Βαλβέρδε, αφού διεξήγαγε την προεκλογική του εκστρατεία με το σύνθημα «Είμαι ο καλός Χίτλερ».