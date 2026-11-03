Τραγωδία στον μαραθώνιο της Νέας Υόρκης: 24χρονη «χτυπήθηκε» από σπάνιο σύνδρομο και πέθανε

Ο πατέρας της παρακολουθούσε τη διαδρομή της μέσω της εφαρμογής και συνομιλούσε μαζί της, χωρίς να έχει αντιληφθεί τι επρόκειτο να συμβεί

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Τραγωδία στον μαραθώνιο της Νέας Υόρκης: 24χρονη «χτυπήθηκε» από σπάνιο σύνδρομο και πέθανε
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η 24χρονη Ρέιτσελ Άπα κατέρρευσε και πέθανε στον μαραθώνιο της Νέας Υόρκης λόγω σπάνιου ιατρικού συνδρόμου.
  • Ο πατέρας της παρακολουθούσε τη διαδρομή της μέσω εφαρμογής και αντάλλαξαν μηνύματα λίγο πριν την κατάρρευσή της.
  • Ο θάνατός της αποδίδεται σε ραβδομυόλυση, που προκαλεί ταχεία διάσπαση μυών και μπορεί να οδηγήσει σε ανεπάρκεια οργάνων.
  • Η Ρέιτσελ ήταν σε άριστη φυσική κατάσταση και έτρεχε για πρώτη φορά στον μαραθώνιο, στη μνήμη του παππού της που πέθανε από νόσο Πάρκινσον.
  • Η επίσημη αιτία θανάτου θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση των ιατροδικαστικών εξετάσεων.
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Ένα τραγικό περιστατικό σκίασε τον μαραθώνιο της Νέας Υόρκης, την περασμένη Κυριακή, όταν μια 24χρονη δρομέας, έχασε τη ζωή της, καθώς υπέστη μία σοβαρή σπάνια ιατρική κατάσταση, που την οδήγησε στον θάνατο.

Η Ρέιτσελ Άπα έτρεχε στον πρώτο της μαραθώνιο στη Νέα Υόρκη, την Κυριακή, μαζί με την ομάδα της «Parkinson’s Champions», στη μνήμη του παππού της, ο οποίος έχασε τη ζωή του από τη νόσο το 2022.

Λίγο πριν τη γραμμή τερματισμού, η νεαρή κατέρρευσε ξαφνικά και παρά τις προσπάθειες των γιατρών του αγώνα, δεν κατάφεραν αν την κρατήσουν στη ζωή.

Η πρώην παίκτρια χόκεϊ επί χόρτου του Πανεπιστημίου Μπάκνελ, η οποία είχε προπονηθεί για μήνες για τον αγώνα βρισκόταν σε «άριστη υγεία και άριστη φυσική κατάσταση», σύμφωνα με τον πατέρα της, Στιβ Άπα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «The Times», ο Στιβ παρακολουθούσε τις κινήσεις της κόρης του μέσω της εφαρμογής για τον μαραθώνιο, ενώ η μητέρα της, Μισέλ, τράβηξε ένα βίντεο με την κόρη της όταν έφτασε στο 14ο μίλι.

Η Άπα έστειλε 2 μηνύματα στον πατέρα της γράφοντας «Ωχ» στο 18ο και στο 19ο μίλι — και ο πατέρας της της απάντησε στο 23ο μίλι γράφοντας «Τελική ευθεία». Δεν έλαβε ποτέ απάντηση, η Άπα κατέρρευσε στο 24ο μίλι, δύο μίλια πριν ολοκληρώσει τον αγώνα.

Σύμφωνα με τον πατέρα της, ο θάνατός της οφείλεται σε ραβδομυόλυση, ένα σπάνιο σύνδρομο, που προκαλεί την ταχεία διάσπαση των μυών. Απελευθερώνονται πρωτεΐνες όπως η μυοσφαιρίνη, οι οποίες μπορούν να κατακλύσουν τα νεφρά, οδηγώντας σε ανεπάρκεια οργάνων, σύμφωνα με την κλινική του Κλίβελαντ.

Ωστόσο επισήμως η αιτία θανάτου της δεν έχει γίνει γνωστή, πριν ολοκληρωθούν οι ιατροδικαστικές εξετάσεις.

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