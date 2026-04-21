ΗΠΑ: Πανηγύρισε πρόωρα σε μαραθώνιο... και έχασε τη νίκη στο νήμα

Στιγμιότυπο από το τελευταίο λεπτό του «δραματικού» αγώνα

Snapshot Ο Τζόσουα Τζάκσον κέρδισε τον Μαραθώνιο του Ντέλαγουερ με ένα τελευταίο σπριντ, προσπερνώντας τον Κάρσον Μέλο στο νήμα.

Ο Κάρσον Μέλο πανηγύρισε πρόωρα και επιβράδυνε πριν τον τερματισμό, χάνοντας τη νίκη.

Η ανατροπή συνέβη μέσα σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο, προκαλώντας έκπληξη σε θεατές και συμμετέχοντες.

Το περιστατικό έγινε viral και θεωρείται ένα από τα πιο δραματικά φινάλε σε μαραθώνιο.

Ένα απίστευτο φινάλε εκτυλίχθηκε στονο Μαραθώνιο της πολιτείας του Ντέλαγουερ στις 19 Απριλίου, όταν ο Τζόσουα Τζάκσον κατάφερε να «κλέψει» τη νίκη την τελευταία στιγμή, ξεπερνώντας τον προπορευόμενο Κάρσον Μέλο για λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο.

Πανηγύρισε πρόωρα και το πλήρωσε

Ο Μέλο, θεωρώντας πως η νίκη ήταν ήδη εξασφαλισμένη, επιβράδυνε πριν περάσει τη γραμμή του τερματισμού, αρχίζοντας να πανηγυρίζει. Ωστόσο, αυτή η κίνηση αποδείχθηκε καθοριστική.

Την ίδια στιγμή, ο Τζάκσον πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό τελευταίο σπριντ, καταφέρνοντας να τον προσπεράσει κυριολεκτικά στο νήμα και να πάρει τη νίκη.

Ανατροπή στο τελευταίο δευτερόλεπτο

Η ανατροπή αυτή άφησε άφωνους θεατές και συμμετέχοντες, υπενθυμίζοντας με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο ότι σε έναν αγώνα τίποτα δεν έχει κριθεί μέχρι το τέλος.



Το περιστατικό έγινε γρήγορα viral, με πολλούς να σχολιάζουν πως πρόκειται για ένα από τα πιο δραματικά φινάλε σε μαραθώνιο.

