Βραζιλία: Έτρεξε 188 χλμ. σε 24 ώρες σε διάδρομο γυμναστικής και έσπασε όλα τα ρεκόρ

Ο 35χρονος Πέπε Φιαμοντσίνι έσπασε παγκόσμιο ρεκόρ τρεξίματος σε διάδρομο, καλύπτοντας 188 χιλιόμετρα σε 24 ώρες στην Ιπανέμα της Βραζιλίας.

Παρά την παραδοχή του ότι «δεν υπάρχει τίποτα πιο βαρετό» από έναν διάδρομο γυμναστικής, ο 35χρονος Βραζιλιάνος Πέπε Φιαμοντσίνι πέτυχε έναν πραγματικό άθλο αντοχής. Σε ανοιχτό γυμναστήριο με θέα την εμβληματική παραλία Ιπανέμα του Ρίο ντε Τζανέιρο, έτρεξε ασταμάτητα από τις 9 το πρωί της Τετάρτης έως τις 9 το πρωί Παρασκευής, καλύπτοντας απόσταση ισοδύναμη με τέσσερις μαραθώνιους.

https://www.instagram.com/reel/DUV5reNCHxW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η επίδοση, 188 χιλιόμετρα σε 24 ώρες, παρακολουθήθηκε από παρατηρητές του Βιβλίου των Ρεκόρ Γκίνες και μέσω βίντεο, με αναμενόμενη επίσημη επικύρωση.

Ο αθλητής έκανε ελάχιστα διαλείμματα, μόνο για αλλαγή παπουτσιών ή ανάγκες τουαλέτας, διατηρώντας ρυθμό που ξεπέρασε κάθε προσδοκία σε συνθήκες υπαίθρου.

https://www.instagram.com/reel/DUYUG66jhF5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Από την καραντίνα Covid σε υπερ-αθλήματα

H «περιέργεια» για τα όριά του ξεκίνησε εν μέσω της πανδημίας της Covid-19, όταν βρισκόταν σε καραντίνα. «Μπορεί να ακούγεται απίστευτο, όμως ξεκίνησα να ασχολούμαι με τα σπορ στη διάρκεια της καραντίνας. Κλεισμένος σε ένα διαμέρισμα, έκανα προπόνηση και γράφτηκα σε έναν αγώνα τριάθλου Ironman», αφηγήθηκε. «Πίστευα τότε ότι το Ironman ήταν το μέγιστο των δυνατοτήτων μου: 3,8 χιλιόμετρα κολύμβηση, 180 χιλιόμετρα ποδηλασία, 42 χιλιόμετρα τρέξιμο. Αλλά όταν τελείωσα, σκέφτηκα: Και τώρα, τι κάνουμε;».

Συνέχισε έτσι σε έναν αγώνα Ultraman, όπου οι αθλητές καλύπτουν διπλάσιες αποστάσεις σε σύγκριση με τον Ironman. Αλλά ούτε κι αυτό του ήταν αρκετό.

Για να ωθήσει τον εαυτό του στα όριά του ο Πέπε Φιαμοντσίνι άρχισε να σπάει παγκόσμια ρεκόρ. Το πρώτο, το συνέτριψε τον Μάιο του 2023, όταν διέσχισε τις αλυκές Ουγιούνι της Βολιβίας, μια απόσταση 170 χιλιομέτρων, σε 33 ώρες, τέσσερα λεπτά και δέκα δευτερόλεπτα. Οι αλυκές είναι ένα απέραντο λευκό τοπίο σε υψόμετρο 3.600 μέτρων πάνω από το επίπεδο της θάλασσας, όπου η θερμοκρασία την ημέρα φτάνει τους 30 βαθμούς και τη νύχτα πέφτει στους -10.

Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 55 ώρες.

«Και τότε σκέφτηκα: σωματικά, πάμε καλά, ας περάσουμε στο πνευματικό επίπεδο. Τι βαριέμαι περισσότερο απ’ όλα; Να τρέχω ασταμάτητα επί τόπου, σε έναν διάδρομο γυμναστικής», εξήγησε.

Τον Οκτώβριο, έσπασε το δεύτερο ρεκόρ του: 110 χιλιόμετρα μέσα σε 12 ώρες, σε διάδρομο γυμναστικής. Ήταν όμως μόνο το «ορεκτικό», πριν από το τρίτο ρεκόρ, που το έσπασε σήμερα

Διαβάστε επίσης