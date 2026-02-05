ΗΠΑ: Η Nike κατηγορείται για διακρίσεις κατά λευκών εργαζομένων και υποψηφίων - Τι ψάχνουν οι αρχές

ΑΡΧΕΙΟ - Το λογότυπο της Nike εμφανίζεται πάνω από την πινακίδα όπου διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στις 22 Μαρτίου 2017.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ισότητας Ευκαιριών στην Απασχόληση (EEOC) των ΗΠΑ, υπεύθυνη για την τήρηση των νόμων κατά των διακρίσεων στον εργασιακό χώρο, αποκάλυψε την Τετάρτη ότι έχει ξεκινήσει έρευνα εις βάρος της Nike για πιθανές φυλετικές διακρίσεις κατά λευκών εργαζομένων και υποψηφίων, με αφορμή τις πολιτικές ποικιλομορφίας, ισότητας και ένταξης (DEI) της εταιρείας. Σύμφωνα με την κατάθεση, η Nike δεν συμμορφώθηκε πλήρως με εκτεταμένη κλήτευση που απαιτούσε την παροχή στοιχείων όπως:

δεδομένα για τη φυλετική και εθνοτική σύνθεση του

εργατικού δυναμικού της,

κατάλογο εργαζομένων που επιλέχθηκαν για

προγράμματα mentoring και ανάπτυξης ηγεσίας,

κριτήρια επιλογής για απολύσεις κ.ά.

Η EEOC εξετάζει αν η Nike έχει εφαρμόσει συστηματικές διακρίσεις εις βάρος λευκών, όπως για παράδειγμα με μεγαλύτερη συχνότητα απολύσεων και ζητά τα σχετικά στοιχεία για να διαπιστώσει αν υπήρξε παραβίαση της νομοθεσίας. Εκπρόσωπος της Nike χαρακτήρισε την ενέργεια αυτή ως «εκπληκτική και ασυνήθιστη κλιμάκωση», επισημαίνοντας ότι η εταιρεία συνεργάζεται με την EEOC και έχει ήδη παραδώσει χιλιάδες σελίδες εγγράφων.

?? BREAKING: EEOC is suing Nike for discrimination against WHITE employees.



DEI didn’t promote equality. It was legalized racism with a corporate logo.



Now they’re scrambling to hide the evidence.



Merit-based hiring is coming back. And every company that pushed this garbage… pic.twitter.com/XmUFC4i9gd — TheoWars Rob (@TheoWarsPodcast) February 4, 2026

Η έρευνα αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη εκστρατεία της κυβέρνησης Τραμπ και των διορισμένων της να καταργήσουν τις πολιτικές ποικιλομορφίας, ισότητας και ένταξης (DEI) τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι επικριτές των DEI υποστηρίζουν ότι τέτοιες πολιτικές υπονομεύουν την αξιοκρατία και ενδέχεται να οδηγούν σε αντίστροφες διακρίσεις εις βάρος λευκών και ανδρών.

Η πρόεδρος της EEOC, Andrea Lucas, που διορίστηκε από τον Τραμπ το 2020 και ανέλαβε πρόεδρος πέρυσι, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι πολλά προγράμματα ποικιλομορφίας μπορεί να είναι παράνομα και ότι η υπηρεσία θα ερευνά και, αν χρειαστεί, θα προσφεύγει στη δικαιοσύνη κατά εταιρειών που παραβιάζουν τους νόμους κατά των διακρίσεων.

Nike discriminated against white people, says Alan Dershowitz, and now faces a federal probe.



DEI is bad for business.pic.twitter.com/RrEvx9cmGa — Paul A. Szypula ?? (@Bubblebathgirl) February 5, 2026

Η υπόθεση της Nike ξεκίνησε από μια «καταγγελία επιτρόπου» που υπέβαλε η ίδια η Lucas τον Μάιο του 2024, και όχι από μεμονωμένη καταγγελία εργαζομένου, όπως συνηθίζεται.

«Όταν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις -συμπεριλαμβανομένων δημόσιων παραδοχών των ίδιων των εταιρειών- ότι τα προγράμματα DEI ενδέχεται να παραβιάζουν τις απαγορεύσεις κατά των φυλετικών διακρίσεων, η EEOC θα κάνει ό,τι χρειάζεται, συμπεριλαμβανομένων δικαστικών ενεργειών για επιβολή κλήτευσης, ώστε να διερευνήσει πλήρως και ουσιαστικά» τόνισε η υπηρεσία.

