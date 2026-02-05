Kylie Jenner: Φόρεσε μπικίνι από ρόδια και τρέλανε τους θαυμαστές της

Η Kylie Jenner αφήνει ελάχιστα στη φαντασία καθώς επιδεικνύει το εντυπωσιακό μπούστο της με ένα μπικίνι φτιαγμένο από σπόρους ροδιού

Newsbomb

Kylie Jenner: Φόρεσε μπικίνι από ρόδια και τρέλανε τους θαυμαστές της
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram η Kylie Jenner προώθησε με τον δικό της τρόπο τη νέα απόχρωση κραγιόν της μάρκας καλλυντικών που φέρει το όνομά της. Η 28χρονη σταρ του «Keeping Up With The Kardashians» πόζαρε φορώντας ένα σουτιέν φτιαγμένο από σπόρους ροδιού.

k.jpg

Η φωτογράφιση έγινε για να προωθήσει το best-seller lip butter της μάρκας Kylie Cosmetics, το οποίο τώρα διατίθεται και σε γεύση ροδιού. Έδειχνε εκπληκτική στις φωτογραφίες, οι οποίες ήταν ο τέλειος τρόπος για να τραβήξει την προσοχή στο προϊόν της μάρκας της, το οποίο την έχει κάνει δισεκατομμυριούχο.

Στο βίντεο, η Jenner εμφανίστηκε επίσης να τρώει ένα μπολ με σπόρους ροδιού. «Τρώω τα ρόδια μου με lip balm για τα χείλη σε απόχρωση ροδιού», είπε η Τζένερ. «Ντυμένη με ρόδια» πρόσθεσε. Η Kylie προωθεί παράλληλα το νέο της «ντοκιμαντέρ» με τίτλο The Moment που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance 2026 τον περασμένο μήνα, πριν βγει στους κινηματογράφους στις 30 Ιανουαρίου.

https://www.instagram.com/p/DUWtngfCMKv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Μια ανερχόμενη ποπ σταρ αντιμετωπίζει τις πολυπλοκότητες της φήμης και της πίεσης της μουσικής βιομηχανίας, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται για το ντεμπούτο της στην περιοδεία της σε αρένα», σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη του IMDB . Η Κάιλι έκανε το επίσημο ντεμπούτο της στην ταινία, υποδυόμενη μια μυθοπλαστική εκδοχή του εαυτού της. Άλλοι αστέρες που συμμετείχαν στο έργο - το οποίο σκηνοθέτησε ο Άινταν Ζαμίρι - ήταν οι Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, Ροζάνα Αρκέτ, Κέιτ Μπέρλαντ και Ισαάκ Πάουελ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρώτη δήλωση Παναγόπουλου μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του: «Θα διαχειριστώ την κατάσταση με εντιμότητα και καθαρότητα»

14:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ο Ημιυπαίθριος» - Η πρωτότυπη κωμωδία - φάρσα του Γιώργου Αλκαίου στο θέατρο Coronet

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Φάκελος Επστάιν: Ζητούσε συμβουλές από τον Τσόμσκι για να αντιμετωπίσει τη «φρικτή» κάλυψη των μέσων ενημέρωσης

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πλημμύρες στην Τριφυλία, κλειστός ο δρόμος στα Φιλιατρά - Ήχησε το 112

14:19ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μητσοτάκης στην παρουσίαση του «Hellenic Heritage»: Ο Πολιτισμός να αναδειχθεί σε κεντρικό αναπτυξιακό πυλώνα - «Εμβληματικό έργο»

14:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Θανάσης Σκουρτόπουλος: Ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες ανακοίνωσε η ΕΟΚ

14:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ο Διάβολος φοράει Prada 2»: Ιστορικό ρεκόρ προβολών για το τρέιλερ - 222 εκατ. προβολές σε 24 ώρες

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Η Άγκυρα ανακοίνωσε υπογραφή συμφωνίας με Chevron για κοινές έρευνες και γεωτρήσεις

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης κατέλαβαν δύο πετρελαιοφόρα στον Περσικό κόλπο

13:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Θανάσης Σκουρτόπουλος: Υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στην Μογγολία

13:42ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Ο μπάρμαν «σπάει» τη σιωπή του - «Το βασικό μέλημα των αφεντικών ήταν το χρήμα»

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Συναγερμός σε σχολείο της Νυρεμβέργης - Μαθητής εθεάθη με όπλο

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Kylie Jenner: Φόρεσε μπικίνι από ρόδια και τρέλανε τους θαυμαστές της

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρή βροχή στην Αττική: «Ποτάμια» οι δρόμοι στη Σαλαμίνα - Βίντεο

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανής υπόθεση κατασκοπείας:Συνελήφθη αξιωματικός για μετάδοση μυστικών πληροφορίων σε ξένη χώρα

13:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Αναστέλλεται η κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου μετά την δέσμευση των λογαριασμών του από την Αρχή για το Ξέπλυμα

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για ισχυρές καταιγίδες σε δυτική και κεντρική Αττική τις επόμενες ώρες

13:18ΚΟΣΜΟΣ

Η κακοκαιρία «Λεονάρντο» πλήττει την Ιβηρική: Ένας νεκρός στην Πορτογαλία - Βίντεο

13:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Ζαχαράκη για Εθνικό Απολυτήριο: «Θέλουμε να μετράει, δεν θα είναι μεταρρύθμιση με ημερομηνία λήξης»

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Απεγκλωβισμοί κατοίκων στον Πύργο από την ισχυρή νεροποντή - Πλημμύρισαν σπίτια -Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:30ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανής υπόθεση κατασκοπείας:Συνελήφθη αξιωματικός για μετάδοση μυστικών πληροφορίων σε ξένη χώρα

10:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Ποιος είναι ο «ψυχρός» πατέρας της - Η θητεία στον Σοβιετικό στρατό και ο φόβος του Πούτιν

13:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Θανάσης Σκουρτόπουλος: Υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στην Μογγολία

19:34ΕΘΝΙΚΑ

Επίδειξη δύναμης της Πολεμικής Αεροπορίας: Ταυτόχρονη συμμετοχή σε τρεις διεθνείς ασκήσεις

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Πήρε εξιτήριο μετά την περιπέτεια υγείας - Η ανάρτηση του Κώστα Μπακογιάννη

12:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο προπονητής Θανάσης Σκουρτόπουλος

11:56ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος δεσμεύει τους λογαριασμούς του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου!

12:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άρειος Πάγος: Δικαίωση για τους δανειολήπτες - Με τη μηνιαία δόση ο υπολογισμός των τόκων

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ο πραγματικός λόγος που οι γονείς της δεν πηγαίνουν στη Γερμανία να τη βρουν

06:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Τα ψέματα του πατέρα στην Αστυνομία - Γιατί φοβόταν τον... Πούτιν

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για ισχυρές καταιγίδες σε δυτική και κεντρική Αττική τις επόμενες ώρες

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Οι 7 περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

18:30LIFESTYLE

MasterChef: Θυμάστε την εκρηκτική Σπυριδούλα Καραμπουτάκη; Επιστρέφει στον διαγωνισμό

12:36ΚΟΣΜΟΣ

«Βολές» Λαβρόφ κατά Ελλάδας: «Διέκοψε συνεργασία δεκαετιών με τη Ρωσία»

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του Κόσμου: «Μετά από 25 χρόνια διαπομπεύθηκα με κατασκευασμένα στοιχεία από παιδιά με παραβατικό παρελθόν» λέει σε μήνυμά του ο πατήρ Αντώνιος

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πλημμύρες στην Τριφυλία, κλειστός ο δρόμος στα Φιλιατρά - Ήχησε το 112

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρή βροχή στην Αττική: «Ποτάμια» οι δρόμοι στη Σαλαμίνα - Βίντεο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:35WHAT THE FACT

Διατροφολόγος προειδοποιεί όσους καταναλώνουν σπόρους chia

13:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Αναστέλλεται η κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου μετά την δέσμευση των λογαριασμών του από την Αρχή για το Ξέπλυμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ