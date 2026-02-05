Kylie Jenner: Φόρεσε μπικίνι από ρόδια και τρέλανε τους θαυμαστές της

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram η Kylie Jenner προώθησε με τον δικό της τρόπο τη νέα απόχρωση κραγιόν της μάρκας καλλυντικών που φέρει το όνομά της. Η 28χρονη σταρ του «Keeping Up With The Kardashians» πόζαρε φορώντας ένα σουτιέν φτιαγμένο από σπόρους ροδιού.

Η φωτογράφιση έγινε για να προωθήσει το best-seller lip butter της μάρκας Kylie Cosmetics, το οποίο τώρα διατίθεται και σε γεύση ροδιού. Έδειχνε εκπληκτική στις φωτογραφίες, οι οποίες ήταν ο τέλειος τρόπος για να τραβήξει την προσοχή στο προϊόν της μάρκας της, το οποίο την έχει κάνει δισεκατομμυριούχο.

Στο βίντεο, η Jenner εμφανίστηκε επίσης να τρώει ένα μπολ με σπόρους ροδιού. «Τρώω τα ρόδια μου με lip balm για τα χείλη σε απόχρωση ροδιού», είπε η Τζένερ. «Ντυμένη με ρόδια» πρόσθεσε. Η Kylie προωθεί παράλληλα το νέο της «ντοκιμαντέρ» με τίτλο The Moment που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance 2026 τον περασμένο μήνα, πριν βγει στους κινηματογράφους στις 30 Ιανουαρίου.

https://www.instagram.com/p/DUWtngfCMKv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Μια ανερχόμενη ποπ σταρ αντιμετωπίζει τις πολυπλοκότητες της φήμης και της πίεσης της μουσικής βιομηχανίας, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται για το ντεμπούτο της στην περιοδεία της σε αρένα», σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη του IMDB . Η Κάιλι έκανε το επίσημο ντεμπούτο της στην ταινία, υποδυόμενη μια μυθοπλαστική εκδοχή του εαυτού της. Άλλοι αστέρες που συμμετείχαν στο έργο - το οποίο σκηνοθέτησε ο Άινταν Ζαμίρι - ήταν οι Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, Ροζάνα Αρκέτ, Κέιτ Μπέρλαντ και Ισαάκ Πάουελ.

