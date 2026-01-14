Η Kylie Jenner αναβίωσε το εμβληματικό look της Britney Spears στο «Oops i did it again»

Η Britney Spears, το απόλυτο icon των 2000s, ήταν η πηγή έμπνευσης της Kylie Jenner στη νέα καμπάνια αρωμάτων της. Απόδειξη; Η αναβίωση του εμβληματικού look της στο video clip «Oops i did it again» με την κόκκινη ολόσωμη φόρμα από λάτεξ.

Η Jenner αγαπά το λάτεξ — τόσο στην καθημερινότητα όσο και στα σετ φωτογραφήσεων — έχει ακόμη και μια σειρά από λάτεξ δημιουργίες για το δικό της brand «Khy», αλλά ποτέ δεν είχε φορέσει ολόσωμη φόρμα από λάτεξ μέχρι σήμερα.

Η Kylie Jenner / Instagram

Η 28χρονη σταρ μοιράστηκε φωτεινές κόκκινες εικόνες στο Instagram, προωθώντας το νέο άρωμα «Kylie Cosmetics», με την ονομασία Cosmic Intense, το οποίο περιέγραψε ως «μια βαθύτερη, πιο σαγηνευτική εκδοχή του Cosmic… πλούσιο, ζεστό και εθιστικό», με αφορμή την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου τον επόμενο μήνα.

Η Kylie Jenner / Instagram

Η Britney Spears στο video clip του «Oops!...I Did It Again»

Μπορεί η Spears να παραμένει η αυθεντική «δημιουργός» της κόκκινης φόρμας από λάτεξ, ωστόσο η Jenner την επανέφερε το 2026 ολοκληρώνοντας το look με ένα ζευγάρι κόκκινες στιλέτο γόβες σε ίδια απόχρωση.

Η χρονιά ξεκίνησε με αρκετές εμφανίσεις για την Jenner, η οποία έχει ήδη δώσει το παρών σε τελετές βραβείων με τον σύντροφό της Timothée Chalamet, όπως τα «Critics’ Choice Awards» και πιο πρόσφατα στις «Χρυσές Σφαίρες»

Στις «Χρυσές Σφαίρες», μάλιστα, εντυπωσίασε με ένα φόρεμα κορσέ με παγιέτες και πάνω από 100 καράτια διαμαντιών.

Η εμφάνιση της Kylie Jenner στις «Χρυσές Σφαίρες» / Instagram

Ίσως να τολμήσει ξανά το κόκκινο σε κάποιο κόκκινο χαλί στο μέλλον.

