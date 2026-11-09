Πάτρα: Νταλίκα «λαμπάδιασε» στην Περιμετρική – Μαύροι καπνοί «έπνιξαν» την περιοχή

Πανικός στην περιμετρική Πατρών, στο ύψος του Μιντιλογλίου.

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Πάτρα: Νταλίκα «λαμπάδιασε» στην Περιμετρική – Μαύροι καπνοί «έπνιξαν» την περιοχή
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στην περιμετρική Πατρών, στο ύψος του Μιντιλογλίου, μια νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από έκρηξη λάστιχου.
  • Η νταλίκα μετέφερε πλαστικούς σωλήνες και η φωτιά προκάλεσε έντονους μαύρους καπνούς που κάλυψαν την περιοχή.
  • Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα και περιπολικά για την κατάσβεση της φωτιάς και την ασφάλεια της περιοχής.
  • Η κυκλοφορία στην περιμετρική έχει διακοπεί προσωρινά λόγω του συμβάντος.
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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (9/11) στην Πυροσβεστική για στην περιμετρική Πατρών, στο ύψος του Μιντιλογλίου.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, λάστιχο νταλίκας έσκασε με αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά στο όχημα.

Η νταλίκα μετέφερε πλαστικούς σωλήνες, ενώ σε μικρό χρονικό διάστημα μαύροι καπνοί «έπνιξαν» την περιοχή.

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Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα και περιπολικά.

Σημειώνεται ότι η κυκλοφορία στο σημείο έχει διακοπεί.

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