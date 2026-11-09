Πάτρα: Νταλίκα «λαμπάδιασε» στην Περιμετρική – Μαύροι καπνοί «έπνιξαν» την περιοχή
Πανικός στην περιμετρική Πατρών, στο ύψος του Μιντιλογλίου.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Στην περιμετρική Πατρών, στο ύψος του Μιντιλογλίου, μια νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από έκρηξη λάστιχου.
- Η νταλίκα μετέφερε πλαστικούς σωλήνες και η φωτιά προκάλεσε έντονους μαύρους καπνούς που κάλυψαν την περιοχή.
- Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα και περιπολικά για την κατάσβεση της φωτιάς και την ασφάλεια της περιοχής.
- Η κυκλοφορία στην περιμετρική έχει διακοπεί προσωρινά λόγω του συμβάντος.
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (9/11) στην Πυροσβεστική για στην περιμετρική Πατρών, στο ύψος του Μιντιλογλίου.
Όπως αναφέρει το tempo24.news, λάστιχο νταλίκας έσκασε με αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά στο όχημα.
Η νταλίκα μετέφερε πλαστικούς σωλήνες, ενώ σε μικρό χρονικό διάστημα μαύροι καπνοί «έπνιξαν» την περιοχή.
Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα και περιπολικά.
Σημειώνεται ότι η κυκλοφορία στο σημείο έχει διακοπεί.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:35 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας για ύποπτο αντικείμενο
17:14 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Γαύδος: Εντοπίστηκε σορός άνδρα στο Σαρακήνικο
17:02 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κατέρρευσε τμήμα τοίχου σε σχολείο του Υμηττού
16:28 ∙ ANNOUNCEMENTS
Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO έκανε τα μπάζα… «παιχνιδάκι» στην ΟΙΚΟΔΟΜΗ 2026
08:21 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Κινητά: Τι είναι η μικρή στρογγυλή τρύπα δίπλα στην είσοδο του φορτιστή
12:44 ∙ LIFESTYLE