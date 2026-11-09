Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - Από τις χαμηλές θερμοκρασίες στα 25άρια

Βροχές κατά διαστήματα, ενισχυμένοι άνεμοι στα δυτικά και σημαντική θερμοκρασιακή ανάκαμψη

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Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - Από τις χαμηλές θερμοκρασίες στα 25άρια
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  • Την περίοδο 10-13 Νοεμβρίου 2026 αναμένεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας με μέγιστες τιμές που τοπικά φτάνουν έως και 25 βαθμούς Κελσίου.
  • Την Τρίτη και Τετάρτη προβλέπονται τοπικές βροχές, ιδιαίτερα ενισχυμένες στη δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο, με μειωμένα φαινόμενα την Πέμπτη και νέα ενίσχυση την Παρασκευή στα δυτικά και βορειοδυτικά.
  • Οι άνεμοι θα δυναμώσουν κυρίως στα δυτικά πελάγη, με εντάσεις έως 7-8 μποφόρ στο Ιόνιο την Παρασκευή, ενώ στο Αιγαίο θα είναι γενικά ασθενέστεροι.
  • Οι αναφερόμενες μέγιστες θερμοκρασίες αντιπροσωπεύουν τοπικά μέγιστα και όχι ομοιόμορφες τιμές σε ολόκληρη τη γεωγραφική περιοχή.
  • Η χώρα εισέρχεται σε θερμότερη φάση παρά τις κατά διαστήματα βροχές, επιβεβαιώνοντας τις σημαντικές θερμοκρασιακές διακυμάνσεις του Νοεμβρίου.
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Αλλαγή παρουσιάζει το θερμοκρασιακό σκηνικό στη χώρα μας κατά το επόμενο τετραήμερο, από την Τρίτη 10 έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026.

Μετά τις σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών, η ατμόσφαιρα οδηγείται σταδιακά σε μια αισθητά θερμότερη κατάσταση, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τοπικά ακόμη και τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου προς το τέλος της εβδομάδας.

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Η εξέλιξη αυτή δεν θα συνοδευτεί παντού από αίθριο καιρό. Την Τρίτη προβλέπονται τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και σε τμήματα του ανατολικού Αιγαίου, γενικά χωρίς ιδιαίτερα μεγάλα ύψη. Την Τετάρτη τα φαινόμενα ενισχύονται σημαντικά στη δυτική Ελλάδα, ιδιαίτερα στην περιοχή του Ιονίου και της Ηπείρου, όπου τα προγνωστικά πεδία εμφανίζουν τοπικά αυξημένα ύψη βροχής. Την Πέμπτη τα φαινόμενα περιορίζονται και παρουσιάζουν περισσότερο τοπικό χαρακτήρα, ενώ την Παρασκευή αναμένεται νέα ενίσχυση των βροχοπτώσεων στα δυτικά και βορειοδυτικά.

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Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν επίσης ενίσχυση, κυρίως στα δυτικά πελάγη. Την Παρασκευή, σύμφωνα με τα στοιχεία του ICON-EU, στο Ιόνιο προβλέπονται τοπικά εντάσεις έως 7 με 8 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενέστεροι.

Η θερμοκρασία ανεβαίνει – Τι πραγματικά δείχνουν οι τιμές των 24–25 βαθμών

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας. Την Τρίτη οι αντιπροσωπευτικές μέγιστες θερμοκρασίες στη βόρεια Ελλάδα κυμαίνονται μεταξύ 12 και 16 βαθμών, ενώ στα δυτικά και νότια φτάνουν τους 20 με 22 βαθμούς. Την Τετάρτη η άνοδος γίνεται περισσότερο αισθητή και την Πέμπτη επεκτείνεται στις περισσότερες περιοχές.

Έτσι, την Παρασκευή οι αντιπροσωπευτικές μέγιστες θερμοκρασίες φτάνουν τους 18–23 βαθμούς στην κεντρική Ελλάδα και τους 20–24 βαθμούς στο Αιγαίο και την Κρήτη, ενώ οι απόλυτες μέγιστες του προγνωστικού πεδίου αγγίζουν τοπικά τους 25 βαθμούς.

Εδώ χρειάζεται μια ουσιαστική διευκρίνιση για τον τρόπο παρουσίασης των θερμοκρασιών. Στους χάρτες μας διακρίνουμε δύο διαφορετικά μεγέθη: το αντιπροσωπευτικό θερμοκρασιακό εύρος, που προκύπτει από το 10ο έως το 90ό εκατοστημόριο επιλεγμένων αντιπροσωπευτικών τιμών του μοντέλου, και τα απόλυτα άκρα, δηλαδή τη χαμηλότερη και την υψηλότερη τιμή που εμφανίζεται σε κάθε γεωγραφική περιοχή.

Με αυτή τη μεθοδολογία αποφεύγουμε να παρουσιάζουμε μια μεμονωμένη ακραία τιμή ως χαρακτηριστική μιας ολόκληρης περιοχής. Για παράδειγμα, όταν αναφέρουμε ότι την Παρασκευή η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τους 25 βαθμούς, δεν εννοούμε ότι αυτές οι τιμές θα επικρατήσουν παντού, αλλά ότι αποτελούν τοπικά μέγιστα του προγνωστικού πεδίου. Αντίστοιχα, οι χαμηλότερες ελάχιστες τιμές δεν χαρακτηρίζουν το σύνολο μιας γεωγραφικής ενότητας.

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Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι, παρά τις κατά διαστήματα βροχές, η χώρα περνά σε μια αισθητά θερμότερη περίοδο. Από τις χαμηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών οδηγούμαστε σταδιακά, έως την Παρασκευή, σε μέγιστες που τοπικά προσεγγίζουν τους 24 με 25 βαθμούς, επιβεβαιώνοντας για άλλη μία φορά τις σημαντικές θερμοκρασιακές διακυμάνσεις που μπορεί να παρουσιάσει ο Νοέμβριος.

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