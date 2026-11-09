Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - Η πρόγνωση για τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου

Snapshot Τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και ισχυροί νοτιάδες έως 7 μποφόρ στο Ιόνιο.

Η θερμοκρασία παραμένει χαμηλή, με μέγιστες τιμές από 11 έως 16 βαθμούς σε ηπειρωτικές περιοχές και υψηλότερες στα νησιά, όπως η Ρόδος.

Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται συννεφιά με τοπικές βροχές και ψύχρα, με θερμοκρασίες 14-16 και 11-12 βαθμούς αντίστοιχα.

Από Τρίτη έως Πέμπτη ο καιρός βελτιώνεται με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και λιγότερες, πιο τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική και νότια Ελλάδα.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 4-6 μποφόρ, ενώ η ψύχρα θα περιορίζεται προοδευτικά. Snapshot powered by AI

Με αρκετή συννεφιά, βροχές και τοπικές καταιγίδες ξεκινά η εβδομάδα, ενώ η ψύχρα παραμένει αισθητήκυρίως στα ηπειρωτικά.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εντοπίζεται στη δυτική Ελλάδα, όπου αναμένονται οιπερισσότερες βροχοπτώσεις, καθώς και στο Ιόνιο, όπου οι νοτιάδες θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ.Σταδιακά, τις επόμενες ημέρες, ο καιρός θα γίνει ηπιότερος ως προς τη θερμοκρασία, χωρίς όμως ναλείπουν οι κατά τόπους βροχές.

Δευτέρα: Από τα δυτικά ξεκινούν οι περισσότερες βροχές

Σήμερα, Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, οι νεφώσεις καλύπτουν μεγάλο μέρος της χώρας. Οι περισσότερες βροχέςεκδηλώνονται στα δυτικά, όπου σημειώνονται και τοπικές καταιγίδες. Στη διάρκεια της ημέρας ταφαινόμενα επεκτείνονται ανατολικότερα, επηρεάζοντας και άλλες περιοχές.

Στο Ιόνιο επικρατούν ενισχυμένοι νότιοι άνεμοι, με εντάσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στο Αιγαίο οιάνεμοι πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις, έως 5 μποφόρ, και σταδιακά στρέφονται σε νότιους.Η θερμοκρασία διατηρείται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.

Στη βόρεια Ελλάδα ο υδράργυρος σε αρκετέςπόλεις δεν ξεπερνά τους 12 βαθμούς Κελσίου. Στο Αγρίνιο η μέγιστη φτάνει περίπου τους 15 βαθμούς καιστη Λαμία τους 13, ενώ στον Πύργο και τη Σπάρτη κυμαίνεται γύρω στους 15 με 16 βαθμούς.Υψηλότερες τιμές αναμένονται στα νησιά, με τη Ρόδο να φτάνει τοπικά τους 19 βαθμούς.

Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Συννεφιά, τοπικές βροχές και ψύχραΣτην Αθήνα αναμένονται νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα, κυρίως μέχρι τις μεσημεριανές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτριοι, από βόρειες γενικά διευθύνσεις στα ανατολικά τμήματα της Αττικής, με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 14 με 15 βαθμούς και τοπικάενδέχεται να αγγίξει τους 16.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή και κατά περιόδους πυκνή συννεφιά, με τοπικές βροχές, χωρίςνα αναμένονται ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενείς έως μέτριοι και ημέγιστη θερμοκρασία θα διαμορφωθεί στους 11 με 12 βαθμούς.

Το επόμενο τριήμερο: Λιγότερο εκτεταμένες βροχές και νοτιάδες

Για το διάστημα από την Τρίτη έως την Πέμπτη, το κύριο χαρακτηριστικό θα είναι η σταδιακή άνοδος τηςθερμοκρασίας. Οι βροχές θα συνεχιστούν κατά διαστήματα, αλλά δεν θα έχουν την ίδια έκταση μεεκείνες της Δευτέρας. Όπως αποτυπώνεται στους τετραπλούς χάρτες υετού, το ενδιαφέρον θα παραμείνει κυρίως στη δυτική καινότια Ελλάδα, καθώς και στην ανατολική νησιωτική χώρα. Σε αυτές τις περιοχές θα εντοπίζονται κατάκύριο λόγο οι βροχοπτώσεις μέχρι τα μέσα της εβδομάδας.

Στους ανέμους θα κυριαρχούν οι νότιες διευθύνσεις, με εντάσεις γενικά 4 με 5 μποφόρ. Πρόσκαιρα,κυρίως στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα φτάνουν τα 6 μποφόρ.

Σταδιακά περιορίζεται η ψύχρα

Η θερμοκρασία θα ακολουθήσει ανοδική πορεία τις επόμενες ημέρες. Η άνοδος θα αφορά τόσο τιςελάχιστες όσο και τις μέγιστες τιμές, με αποτέλεσμα να περιορίζεται προοδευτικά η ψύχρα τωντελευταίων ημερών.Οι τετραπλοί χάρτες θερμοκρασίας παρουσιάζουν αυτή τη μεταβολή από ημέρα σε ημέρα,αναδεικνύοντας παράλληλα τις διαφορές ανάμεσα στα ηπειρωτικά και τις νησιωτικές περιοχές.

Η τάση του καιρού στις πόλεις

Η πρόγνωση συμπληρώνεται από τα διαγράμματα τάσης για Αθήνα και Θεσσαλονίκη , στα οποία αποτυπώνονται η εξέλιξη της θερμοκρασίας και τα διαστήματα με πιθανότητες βροχής. Η γενική εικόναδείχνει σταδιακά ηπιότερες θερμοκρασιακές συνθήκες, με τις βροχοπτώσεις να εξακολουθούν να παρουσιάζουν τοπικές και χρονικές διαφοροποιήσεις.

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