Καιρός - Ζιακόπουλος: Ο Γραίγος φεύγει και ο Γαρμπής έρχεται - Η πρόγνωση για τις επόμενες μέρες

Snapshot Τη Δευτέρα (9/11) θα σημειωθούν βροχές κυρίως στη Δυτική και Βορειοδυτική Ελλάδα με κίτρινη προειδοποίηση για Κέρκυρα και Παξούς.

Την Τρίτη (10/11) ο καιρός θα είναι ήπιος με πιθανές ασθενείς και σύντομες βροχές στα δυτικά, νότια και στο Ανατολικό Αιγαίο.

Την Τετάρτη (11/11) αναμένεται νέος κύκλος βροχών κυρίως στη Δυτική και Βορειοδυτική Ελλάδα με ανέμους 4 έως 6 μποφόρ.

Από Πέμπτη έως Σάββατο (12-14/11) προβλέπεται σταθερός καιρός σύμφωνα με τα προηγούμενα δεδομένα. Snapshot powered by AI

Τον καιρό των επομένων ημερών ανέλυσε ο μετεωρολόγος, Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Αναλυτικά ανέφερε:

Δευτέρα (9/11)

Στη Δ-ΒΔ Ελλάδα οι σημαντικότερες βροχές. Αναφορικά με την επικινδυνότητά τους, κίτρινη προειδοποίηση για Κέρκυρα και Παξούς. Τοπικά φαινόμενα μικρότερης έντασης και διάρκειας στην υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα και το Β. Αιγαίο. Άνεμοι 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Άνοδος των ελάχιστων τιμών της θερμοκρασίας.

Τρίτη (10/11)

Ήπιος καιρός. Πιθανές βροχές -κατά κανόνα ασθενείς και σύντομες- στα δυτικά, τα νότια και το Α. Αιγαίο. Άνεμοι το πολύ 5 μποφόρ. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Τετάρτη (11/11)

Νέος κύκλος βροχών κυρίως στη Δ-ΒΔ Ελλάδα. Επικράτηση Ν-ΝΔ ανέμων 4 με 6 μποφόρ. Μικρή περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας.

Πέμπτη -Σάββατο (12-14/11/2026)

Καιρική «ορθοδοξία», σύμφωνα με το πνεύμα της χθεσινής ανάρτησης.

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