Καταγγελίες για σχεδιάστρια μόδας: Έπαιρνε χρήματα για φορέματα και νυφικά και γινόταν «καπνός»

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, η σχεδιάστρια απείλησε και εξύβρισε τις γυναίκες που της απευθύνθηκαν για τις παραγγελίες τους 

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Καταγγελίες για σχεδιάστρια μόδας: Έπαιρνε χρήματα για φορέματα και νυφικά και γινόταν «καπνός»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Δεκάδες γυναίκες κατήγγειλαν σχεδιάστρια μόδας που εισέπραττε χρήματα για φορέματα και νυφικά μέσω διαδικτύου χωρίς να παραδίδει τα προϊόντα.
  • Η σχεδιάστρια φέρεται να απειλούσε και να έβριζε πελάτισσες που ζητούσαν τα χρήματά τους ή τα ρούχα τους.
  • Περίπου 70 γυναίκες εκτιμάται πως αντιμετώπισαν ανάλογα περιστατικά.
  • Η σχεδιάστρια αρνήθηκε δημόσια τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι οι καταγγελίες είναι ψευδείς και συκοφαντικές.
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Δεκάδες καταγγελίες που αφορούν σχεδιάστρια μόδας έρχονται στη δημοσιότητα, σύμφωνα με τις οποίες γυναίκες αγόρασαν online νυφικά και φορέματα από ηλεκτρονικό κατάστημα, χωρίς όμως να παραλάβουν ποτέ τα προϊόντα που αγόρασαν.

Όπως κατήγγειλαν στο MEGA θύματα της απάτης, η σχεδιάστρια παρουσιαζόταν στα social media ως σχεδιάστρια μόδας, όμως αποσπούσε προκαταβολές για νυφικά και φορέματα βάπτισης και στη συνέχεια εξαφανιζόταν.

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» μία από τις γυναίκες που έπεσε «θύμα» της σχεδιάστριας, είπε ότι πλήρωσε προκαταβολικά ποσό για φόρεμα βάπτισης, το οποίο δεν έλαβε ποτέ.

«Είχα προβεί σε μια παραγγελία ενός φορέματος που ήθελα για τη βάφτιση του γιου μου, το οποίο δεν έχω παραλάβει ποτέ. Ενώ είχα κάνει εξ ολοκλήρου την κατάθεση των 150 ευρώ που μου ζητήθηκε, ανακάλυψα τελικά ότι πρόκειται για απάτη. Της έστειλα δεκάδες μηνύματα χωρίς καμία απάντηση και όταν έκανα emoji θυμού στο προφίλ της, το επόμενο λεπτό με κάλεσε απειλώντας με, βρίζοντάς με χυδαία… Δεν ήξερα περί τίνος πρόκειται… Όταν μου είπε ότι δεν θα λάβω ποτέ το φόρεμα ούτε τα χρήματα, κατάλαβα ότι είναι εκείνη», είπε η γυναίκα.

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Η ίδια γνωστοποίησε στην εκπομπή ότι αφού δημοσίευσε βίντεο στο TikTok, όπου διηγούνταν την εμπειρία της, δεκάδες γυναίκες με αντίστοιχες εμπειρίες επικοινώνησαν μαζί της, καταγγέλλοντας παρόμοια περιστατικά.

Τελικά η σχεδιάστρια της έστειλε το φόρεμα, το οποίο διέφερε από αυτό που είχε δει στο site.

Περίπου 70 τα θύματα της σχεδιάστριας

Ο δικηγόρος των θυμάτων, Δημοσθένης Πανταζόπουλος, αναφέρει πως εκπροσωπεί 21 άτομα, τα οποία έχασαν περίπου 30.000 ευρώ, σημειώνει, ωστόσο, ότι οι εξαπατηθείσες είναι περίπου 70.

Οι καταγγελίες αναφέρουν, επίσης, ότι η σχεδιάστρια άφηνε αρκετές γυναίκες χωρίς τα ρούχα που είχαν αγοράσει και σχεδίαζαν να φορέσουν σε ημέρες σημαντικές για τις ίδιες, συχνά λίγο πριν τις τελετές.

«Μου ζήτησε τα μέτρα μου online, όταν της είπα ότι θα είμαι στην Αθήνα για δυο συγκεκριμένες ημέρες και να μου βάλει ένα ραντεβού να πάω από κοντά να το δοκιμάσω. Όλο δεν προλάβαινε, είχε νύφες, είχε πάρα πολύ γεμάτο πρόγραμμα. Δεν έγινε ποτέ εκείνο το ραντεβού», είπε στην εκπομπή μία άλλη γυναίκα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αν έστελνε κάποιο ρούχο μετά από καθυστέρηση, αυτό ήταν σε λάθος μέγεθος, κακοραμμένο ή ακόμη και λερωμένο.

Εκτός από την απάτη η σχεδιάστρια μόδας φαίνεται να έχει χρησιμοποιήσει ακόμα και τεχνητή νοημοσύνη για να παραποιήσει φωτογραφίες των οικογενειών των θυμάτων που διαμαρτύρονται.

«Όλα είναι ψευδή», λέει η σχεδιάστρια

Ο δικηγόρος των θυμάτων υπολογίζει τη μέχρι στιγμής οικονομική ζημιά από τις μέχρι τώρα καταγγελίες γύρω στις 30.000 ευρώ.

Μετά τη δημόσια καταγγελία, η σχεδιάστρια μόδας βγήκε ανωνύμως live στην εκπομπή, όπου αρνήθηκε τις κατηγορίες.

«Όλα αυτά που είπατε στην εκπομπή σας είναι απολύτως ψευδή και συκοφαντικά. Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Είμαι ασκούμενη δικηγόρος. Από το 2013 δραστηριοποιούμαι σε αυτό το επάγγελμα. Έχω πάνω από 5.000 πωλήσεις. Οι 21 πελάτισσες οι οποίες έχουνε διαφωνία δεν είναι περίεργο, είναι πολύ φυσιολογικό», είπε η ίδια.

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