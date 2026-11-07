Πώς ξεγέλασαν φοιτητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς με μεταφορά χρημάτων μέσω «IRIS»

Σχετική ανακοίνωση - προειδοποίηση εξέδωσε το πανεπιστημιακό ίδρυμα 

Μάνος Χατζηγιάννης

Πώς ξεγέλασαν φοιτητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς με μεταφορά χρημάτων μέσω «IRIS»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Άγνωστο άτομο προσποιήθηκε φοιτητή και εξαπάτησε φοιτητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς ζητώντας βοήθεια για μεταφορά χρημάτων μέσω της εφαρμογής IRIS.
  • Ο φοιτητής παρέδωσε τα χρήματα που έλαβε, ενώ ο πραγματικός αποστολέας ήταν τρίτος πολίτης που είχε εξαπατηθεί από τον ίδιο δράστη με ψευδή πώληση εισιτηρίων.
  • Ο φοιτητής αντιμετωπίζει νομικές συνέπειες και δέσμευση του τραπεζικού του λογαριασμού, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για νομιμοποίηση προϊόντος εγκλήματος.
  • Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς προειδοποιεί να μην δίνονται προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία σε άγνωστα άτομα, ακόμα και σε επείγουσες καταστάσεις.
  • Σε περίπτωση ύποπτων ενεργειών ή παρόμοιων προσεγγίσεων, ζητείται άμεση ενημέρωση της Φύλαξης του Πανεπιστημίου.
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Προειδοποίηση για περιστατικά οικονομικής εξαπάτησης φοιτητών εξέδωσε το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Με αφορμή ένα περιστατικό εντός του πανεπιστημιακού περιβάλλοντος εκδόθηκε ανακοίνωση με σκοπό την προστασία των μελών της φοιτητικής κοινότητας, από ενέργειες επιτήδειων.

Πρόσφατα καταγράφηκε στους χώρους του Ιδρύματος περιστατικό οικονομικής εξαπάτησης με τη χρήση της μεθόδου μεταφοράς χρημάτων «IRIS».

Συγκεκριμένα, άγνωστο άτομο, το οποίο προσποιήθηκε τον φοιτητή της σχολής, προσέγγισε φοιτητήτου Πανεπιστημίου. Επικαλούμενο έκτακτη ανάγκη και αδυναμία λήψης χρημάτων λόγω παλαιότητας της τηλεφωνικής του συσκευής, ζήτησε από τον φοιτητή να διευκολύνει τη μεταφορά ενός χρηματικού ποσού από τον υποτιθέμενο πατέρα του μέσω της εφαρμογής IRIS.

Ο φοιτητής, ενεργώντας καλόπιστα, δέχθηκε να παράσχει τη βοήθεια, έδωσε τον αριθμό του κινητού του και, μόλις είδε την πίστωση του ποσού στον τραπεζικό τουλογαριασμό, προχώρησε στην ανάληψη και την παράδοση των μετρητών «χέρι με χέρι».

Όπως διαπιστώθηκε εκ των υστέρων, ο πραγματικός αποστολέας των χρημάτων δεν ήταν συγγενικό πρόσωπο του δράστη, αλλά τρίτος πολίτης ο οποίος είχε επίσης εξαπατηθεί από τον ίδιο δράστη μέσω ψευδούς ηλεκτρονικής πώλησης εισιτηρίων ποδοσφαιρικού αγώνα.

Αποτέλεσμα της ανωτέρω πράξης είναι ο φοιτητής του Ιδρύματός μας να βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τις νόμιμες συνέπειες των διωκτικών αρχών, καθώς και με την άμεση δέσμευση του προσωπικού τραπεζικού του λογαριασμού, καθώς ο λογαριασμός του χρησιμοποιήθηκε ως ενδιάμεσος σταθμός για τη νομιμοποίηση προϊόντος εγκλήματος.

Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πειραιώς καταλήγει:

Κατόπιν αυτού, εφιστούμε την προσοχή όλων των φοιτητών και φοιτητριών:

• Μην γνωστοποιείτε ποτέ προσωπικά στοιχεία, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών (IBAN), κωδικούς ή αριθμούς τηλεφώνου συνδεδεμένους μετραπεζικές εφαρμογές (IRIS/e-banking) σε άγνωστα άτομα, ακόμη και ανεπικαλούνται επείγουσες καταστάσεις.

Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή σας οποιαδήποτε ανάλογη ύποπτηενέργεια ή αν σας προσεγγίσουν άτομα με παρόμοιο πρόσχημα, παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα και χωρίς καθυστέρηση τη Φύλαξη του Πανεπιστημίου.

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