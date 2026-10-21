Ορέστης Τζιόβας: Προσοχή σε νέα απάτη - Τα 3.000 ευρώ στο λογαριασμό και το τηλεφώνημα

Η ανάρτηση του γνωστού ηθοποιού 

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Ορέστης Τζιόβας: Προσοχή σε νέα απάτη - Τα 3.000 ευρώ στο λογαριασμό και το τηλεφώνημα
ΕΛΛΑΔΑ
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Την προσοχή των πολιτών σε επιτήδειους που μηχανεύονται νέα κόλπα προκειμένου να αποσπάσουν χρήματα από ανυποψίαστους πολίτες συνιστά ο ηθοποιός Ορέστης Τζιόβας.

Μέσω ανάρτησής του στα social media αναφέρεται στην νέα απάτη που έχει διαπιστωθεί το τελευταίο διάστημα.

Αναλυτικά η ανάρττησή του:

ΤΟ ΝΟΥ ΣΑΣ...ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!! ΣΤΙΣ ΑΠΑΤΕΣ

Κοιτάω τον λογαριασμό μου και εμφανίζονται 3.000€ που δεν είναι δικά μου. 5 λεπτά μετά, με παίρνει ένας άγνωστος αριθμός.

Άντρας: «Συγγνώμη, έκανα λάθος σε μια μεταφορά. Σου έστειλα κατά λάθος 3.000€. Μπορείς να μου τα επιστρέψεις τώρα αμέσως;»

Εγώ: «Φυσικά. Μίλα με την τράπεζά σου και ζήτα την ακύρωση της μεταφοράς.»

Άντρας: «Εμ… όχι. Καλύτερα κάνε εσύ μια μεταφορά σε μένα, να τελειώνουμε γρηγορότερα.» Εγώ: «Στον ίδιο λογαριασμό από τον οποίο ήρθαν;» Άντρας: «Όχι.» Εγώ: «Όχι;;;;;;;»

Άντρας: «Σου δίνω άλλο IBAN.» Εγώ: «Τότε δεν θα στείλω τίποτα.»

Άντρας: «Ναι ρε φίλε, αλλά το χρήμα είναι δικό μου.» Εγώ: «Τέλεια. Κάλεσε την τράπεζά σου.»

Άντρας: «Αδερφέ, τα χρειάζομαι σήμερα, είναι επείγον, είναι για εγχείρηση της μάνας μου» Εγώ: «Ας επικοινωνήσει η τράπεζά σου με τη δική μου και εγώ θα εξουσιοδοτήσω αμέσως την επιστροφή.» Άντρας: «Αυτό θα πάρει μέρες ρε γκαρντάσι»

Εγώ: «Λοιπόν, θα περιμένουμε.» Σιωπή. Και το έκλεισε. Αμέσως μετά, κάλεσα την τράπεζά μου.

Εγώ: «Μου έχουν καταθέσει 3.000€ που δεν περίμενα και μου ζητούν να τα στείλω σε άλλο λογαριασμό.» Τράπεζα: «Μην κάνετε καμία μεταφορά !»

Εγώ: «Ναι ρε παιδιά, αλλά τα λεφτά δεν είναι δικά μου.» Τράπεζα: «Ακριβώς γι’ αυτό!» Εγώ: «Τότε πώς να τα επιστρέφω στον άνθρωπο που τα ‘βαλε κατά λάθος σε μένα;» Τράπεζα: «Ο αποστολέας να ζητήσει από την τράπεζά του την ανάκτηση. Η τράπεζά του θα επικοινωνήσει μαζί μας και θα διεκπεραιωθεί η επιστροφή.»

Εγώ: «Και γιατί δεν μπορώ να του τα στείλω εγώ;» Τράπεζα: «Γιατί εσείς δεν ξέρετε σε ποιον ανήκει πραγματικά ο λογαριασμός που σας δίνουν.»

Εγώ: «Αλλά μπορεί απλώς να είναι κάποιος που έκανε λάθος.» Τράπεζα: «Μπορεί. Μπορεί όμως, τα χρήματα να προέρχονται από έναν λογαριασμό που έχει παραβιαστεί.» Εγώ: «Και τι σχέση έχω εγώ με αυτό;»

Τράπεζα: «Φανταστείτε ότι κάποιος κλέβει 3.000€ από έναν λογαριασμό. Τα στέλνει στον δικό σας. Μετά σας πείθει να στείλετε αυτά τα 3.000€ σε έναν τρίτο λογαριασμό.»

Εγώ: «αααα, Εγώ θα νόμιζα ότι απλώς επιστρέφω τα χρήματα.»

Τράπεζα: «Ακριβώς. Και μόλις έγινες εσύ ο μεσάζων σε μια παράνομη κατάθεση σε τρίτο, ίσως απατεώνα.» Εκεί σταμάτησε να μου φαίνεται σαν ένα αθώο λάθος.

Τράπεζα: «Υπάρχει άλλο ένα σημάδι που θα έπρεπε να σας κάνει να υποψιαστείτε.» Εγώ: «Ποιο;»

Τράπεζα: «Η επείγουσα ανάγκη. «Κάν' το τώρα.» «Το χρειάζομαι σήμερα.» «Μην καλέσεις την τράπεζα.» «Σου δίνω άλλο λογαριασμό.» Όλα στοχεύουν στο ίδιο: Να μετακινήσεις τα χρήματα πριν σκεφτείς τι κάνεις.»

Εγώ: «Και εν τω μεταξύ, τι κάνω με αυτά τα 3.000€;»

Τράπεζα: «Τίποτα.» Εγώ: «Τίποτα;»

Τράπεζα: «Απολύτως τίποτα.»Γεια: «Και αν ήταν πραγματικά λάθος μεταφορά;»

Τράπεζα: «Τα χρήματα θα πρέπει να επιστραφούν. Αλλά το να τα επιστρέψεις είναι ένα πράγμα…και κάτι εντελώς διαφορετικό είναι να κάνεις μια νέα μεταφορά ακολουθώντας τις οδηγίες ενός αγνώστου.»

Στην Ελλάδα, οι μεταφορές που εκτελούνται είναι γενικά αμετάκλητες. Αν ο εντολέας κάνει λάθος, η τράπεζά του πρέπει να προσπαθήσει να ανακτήσει τα χρήματα, επικοινωνώντας με την τράπεζα-αποδέκτη, όχι με σένα. Και αν εσύ είσαι αυτός που τα έχει λάβει, η τράπεζά σου, θα σου ζητήσει να εξουσιοδοτήσεις την επιστροφή. Αυτή είναι η διαδικασία. Μην αυτοσχεδιάζεις κάποια άλλη.

Υ.Γ. Μην κάνει κανείς τη γελοία ερώτηση "και πώς ξέρει τον αριθμό σου;"!!! Εκατοντάδες χιλιάδες απάτες έγιναν τους τελευταίους μήνες στη χώρα μας, από ανθρώπους που ξέρουν πάρα πολλά για μας... Ευκολάκι γι αυτούς.

Χιλιάδες απατεώνες, δήθεν λογιστές, δήθεν ΔΕΗτζήδες, δήθεν υπάλληλοι φυσικού αερίου κλπ, τηλεφωνούν μέρα-νύχτα (και όχι, δεν είναι ο αριθμός τους αυτός που βλέπετε εσείς!) για να μας φάνε λεφτά.

Οταν είναι να δώσεις, ΜΗ ΒΙΑΖΕΣΑΙ. Σκέψου δυό και τρεις και δέκα φορές, ΧΩΡΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΑ.

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