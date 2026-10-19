Βόλος: «Μαϊμού» γιατρός εξαπάτησε πολιτικό μηχανικό - Η Οξφόρδη και η παγίδα

Snapshot 74χρονος άνδρας καταδικάστηκε σε φυλάκιση έξι μηνών με τριετή αναστολή για απάτη σε βάρος πολιτικού μηχανικού στον Βόλο.

Ο κατηγορούμενος παρουσίασε ψεύτικο όνομα και ισχυρίστηκε συνεργασία με καθηγητές της Οξφόρδης για έργο πέντε πολυτελών μεζονετών.

Ο πολιτικός μηχανικός πλήρωσε 600 ευρώ για την υποτιθέμενη συνεργασία, αλλά ο δράστης διέκοψε κάθε επαφή μετά την πληρωμή.

Η υπόθεση εκδικάστηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου και ο κατηγορούμενος απουσίαζε από τη δίκη.

Ο πολιτικός μηχανικός κατήγγειλε την απάτη στην αστυνομία μετά την εξαφάνιση του δράστη και την απουσία επιστροφής των χρημάτων. Snapshot powered by AI

Μια πρόταση για την κατασκευή πέντε πολυτελών μεζονετών στον Βόλο αποδείχθηκε το πρόσχημα για να χάσει πολιτικός μηχανικός 600 ευρώ. Ο άνδρας που του πρότεινε τη συνεργασία εμφανίστηκε ως γιατρός, χρησιμοποίησε ψεύτικο όνομα και, μόλις έλαβε τα χρήματα, διέκοψε κάθε επικοινωνία.

Η υπόθεση έφτασε την περασμένη Παρασκευή στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου. Ο κατηγορούμενος, σήμερα 74 ετών, δεν παρέστη στη δίκη και καταδικάστηκε σε εξάμηνη φυλάκιση με αναστολή τριών ετών, όπως μεταδίδει ο ιστότοπος gegonota.news.

Η προσέγγιση του πολιτικού μηχανικού, ο οποίος είναι σήμερα 70 ετών και διατηρεί τεχνικό γραφείο στον Βόλο, έγινε τηλεφωνικά στις 19 Ιουλίου 2021. Ο συνομιλητής του παρουσιάστηκε ως γνωστός γιατρός και ξεκίνησε εκφράζοντας επαινετικά σχόλια για την επαγγελματική του δραστηριότητα, όπως αναφέρεται στο ίδιο δημοσίευμα.

Στη συνέχεια του πρότεινε να αναλάβει το γραφείο του ένα έργο που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, προωθούσε μαζί με συναδέλφους του, καθηγητές του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Όπως κατέθεσε ο παθών, η πρόταση αφορούσε πέντε πολυτελείς μεζονέτες, με συνολική αξία που ο υποτιθέμενος γιατρός τοποθετούσε πάνω από τα 100 εκατ. ευρώ.

Παρουσιάζοντας τον επενδυτικό σχεδιασμό ως έτοιμο, ζήτησε από τον μηχανικό 600 ευρώ για να εξασφαλιστεί η συνεργασία τους. Ο επαγγελματίας πείστηκε και μετέφερε το ποσό μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής.

Μετά την πληρωμή, ωστόσο, δεν υπήρξε καμία συνέχεια. Η επένδυση δεν προχώρησε, ο άνδρας δεν επικοινώνησε ξανά και τα χρήματα δεν επιστράφηκαν. Ο πολιτικός μηχανικός απευθύνθηκε στην αστυνομία, καταγγέλλοντας την εξαπάτησή του.

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