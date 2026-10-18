Φρίκη στον Βόλο: Μητέρα διακινούσε βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης της ανήλικης κόρης της

Προσωρινά κρατούμενη η κατηγορούμενη - Τον Νοέμβριο η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Φρίκη στον Βόλο: Μητέρα διακινούσε βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης της ανήλικης κόρης της
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μητέρα 51 ετών κατηγορεί για παραγωγή και διακίνηση ψηφιακού υλικού σεξουαλικής κακοποίησης της ανήλικης κόρης της στον Βόλο.
  • Οι πράξεις φέρεται να έλαβαν χώρα από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο του 2024 και περιλαμβάνουν αποστολή υλικού σε άνδρα με υπόσχεση οικονομικού ανταλλάγματος.
  • Η 51χρονη κρατείται προσωρινά και η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας για δίκη τον Νοέμβριο.
  • Ισχύει το τεκμήριο αθωότητας έως την έκδοση δικαστικής απόφασης, ενώ τα στοιχεία του παιδιού προστατεύονται από δημοσιοποίηση.
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Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση που αφορά την παραγωγή και διακίνηση ψηφιακού υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου αναμένεται να εξεταστεί τον Νοέμβριο στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας. Κατηγορούμενη είναι μια 51χρονη γυναίκα στον Βόλο, η οποία φέρεται να δημιούργησε και να διέθεσε υλικό που αφορούσε την ανήλικη κόρη της, η οποία την επίμαχη περίοδο δεν είχε συμπληρώσει τα 12 χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Magnesia News, οι πράξεις για τις οποίες παραπέμπεται σε δίκη φέρεται να τελέστηκαν στον Βόλο από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο του 2024.

Όπως περιγράφεται στο παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου, η κατηγορούμενη φέρεται να δημιούργησε και να κατείχε ψηφιακό υλικό με την ανήλικη κόρη της, το οποίο στη συνέχεια φέρεται να έστειλε σε άνδρα μέσω εφαρμογής επικοινωνίας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η αποστολή του υλικού φέρεται να έγινε με την υπόσχεση οικονομικού ανταλλάγματος. Οι κατηγορίες αφορούν, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία, κατοχή και διακίνηση σχετικού υλικού μέσω πληροφοριακών συστημάτων.

Προσωρινά κρατούμενη η 51χρονη

Η 51χρονη βρίσκεται προσωρινά κρατούμενη, ενώ η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας, το οποίο θα εξετάσει τα στοιχεία και θα αποφανθεί επί των κατηγοριών. Μέχρι την έκδοση δικαστικής απόφασης, ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για την κατηγορούμενη.

Για την προστασία του παιδιού δεν δημοσιοποιούνται στοιχεία ταυτότητας ή άλλες λεπτομέρειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αναγνώρισή του.

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