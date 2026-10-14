Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Μακρινίτσα

Snapshot Ένας 15χρονος Ιρακινός, ο Ραχέν Μοχάμεντ, εξαφανίστηκε από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου στις 12 Οκτωβρίου 2026.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιοποίησε τα στοιχεία του ανηλίκου λόγω φόβων για την ασφάλειά του.

Ο Ραχέν έχει ύψος 1,65 μέτρα, αδύνατη σωματική διάπλαση, καστανά μαλλιά και μάτια, και φορούσε μαύρα ρούχα την ημέρα της εξαφάνισης.

Κάθε πληροφορία σχετικά με την εξαφάνιση ζητείται να αναφέρεται στην Αστυνομία ή στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση ενός 15χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να προχωρά στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς εκφράζονται φόβοι για την ασφάλειά του.

Πρόκειται για τον Ραχέν Μοχάμεντ, ιρακινής καταγωγής, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026, στις 13:15, από τη δομή όπου φιλοξενούνταν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οργανισμού, το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση την Τετάρτη (14/10) και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανηλίκου, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Ραχέν Μοχάμεντ έχει ύψος 1,65 μέτρα, είναι αδύνατος, με καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα της εξαφάνισής του φορούσε μαύρη μπλούζα φούτερ, μαύρο παντελόνι φόρμας και μαύρα παπούτσια.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων του αποσκοπεί στην κινητοποίηση των πολιτών και στη συγκέντρωση πληροφοριών που θα μπορούσαν να συμβάλουν στον εντοπισμό του.

Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε για την εξαφάνιση του 15χρονου καλείται να επικοινωνήσει με την Αστυνομία ή με την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο.

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