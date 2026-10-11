Βόλος: Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου από δομή φιλοξενίας ανηλίκων στη Μακρινίτσα

Snapshot Ένας 14χρονος αγόρι εξαφανίστηκε από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου το μεσημέρι του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσίευσε τα στοιχεία του ανηλίκου μετά από εισαγγελική εντολή λόγω πιθανής απειλής για τη ζωή του.

Ο ανήλικος ονομάζεται Μακάρυ Χάννα, έχει ύψος 1,67 μ., καστανά σγουρά μαλλιά, καστανά μάτια και τατουάζ στα χέρια.

Την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε λευκή μπλούζα και μπλε τζιν παντελόνι.

Όποιος έχει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», την Ευρωπαϊκή Γραμμή 116000 ή τα αστυνομικά τμήματα. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές της Μακρινίτσας Βόλου, μετά την εξαφάνιση ενός 14χρονου αγοριού από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων.

Ο Μακάρυ Χάννα, αιγυπτιακής καταγωγής, απομακρύνθηκε από τον χώρο διαμονής του το μεσημέρι του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου και δεν έχει επιστρέψει. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιεύει τα στοιχεία του ανηλίκου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μακάρυ (ον.) Χάννα (επ.), έχει ύψος 1.67 μ., βάρος κανονικό, έχει καστανά σγουρά μαλλιά και καστανά μάτια. Έχει τατουάζ στα χέρια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκή μπλούζα και μπλε τζιν παντελόνι.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Διαβάστε επίσης