Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου από χώρο φιλοξενίας στην Κοζάνη

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

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Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου από χώρο φιλοξενίας στην Κοζάνη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Έχει σημάνει συναγερμός για την εξαφάνιση του 13χρονου Μοχάμαντ-Αλί Μπενσάφι από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στα Σέρβια Κοζάνης στις 12 Οκτωβρίου 2026.
  • Το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιοποίησε τα στοιχεία του ανήλικου λόγω πιθανής απειλής για τη ζωή του.
  • Ο 13χρονος έχει ξανθά μαλλιά, πράσινα μάτια, ύψος περίπου 1,55 μέτρο και ήταν ντυμένος με τζιν παντελόνι, μαύρο φούτερ και μαύρα αθλητικά παπούτσια.
  • Οι αρμόδιες αρχές καλούν όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει άμεσα για τον εντοπισμό του.
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Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση του 13χρονου Μοχάμαντ-Αλί Μπενσάφι, αλγερινής καταγωγής, ο οποίος εξαφανίστηκε στις 12 Οκτωβρίου 2026 από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή των Σερβίων Κοζάνης.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση σήμερα και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, καθώς, όπως αναφέρει, ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο 13χρονος έχει ξανθά μαλλιά, πράσινα μάτια, ύψος περίπου 1,55 μέτρο και είναι αδύνατος.Την ημέρα της εξαφάνισής του φορούσε τζιν παντελόνι, μαύρο φούτερ και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς που συμμετέχουν στην αναζήτησή του καλούν οποιονδήποτε έχει κάποια πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

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