Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκε 13χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων

Snapshot Ένας13χρονος αγόρι, ο Ραντβάν Αμπντάλα από την Αίγυπτο, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης το απόγευμα του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση την Κυριακή και δημοσιοποίησε τα στοιχεία του καθώς υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του.

Ο Ραντβάν έχει ύψος 1,40 μέτρα, είναι αδύνατος με καστανά μαλλιά και μάτια, ενώ δεν είναι γνωστό τι φορούσε όταν εξαφανίστηκε.

Κάθε πληροφορία μπορεί να δοθεί στο «Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω της Ευρωπαϊκής Γραμμής 116000, στα αστυνομικά τμήματα ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert. Snapshot powered by AI

Στην ανακοίνωση εξαφάνισης ενός 13χρονου αγοριού από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, προχώρησε το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Ο Ραντβάν Αμπντάλα, με καταγωγή από την Αίγυπτο, έφυγε το απόγευμα του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου από τη δομή που έμενε και δεν έχει επιστρέψει.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση σήμερα και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Ραντβάν (επ.) Αμπντάλα (ον.) έχει ύψος 1.40μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple

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