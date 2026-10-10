Η ανακάλυψη του αιώνα: Ερευνητές θα λύσουν το μυστήριο με την εξαφάνιση της Αμέλια Έρχαρτ

Snapshot Μια ομάδα ερευνητών από το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Κληρονομιάς και το Πανεπιστήμιο Purdue θα αναζητήσει τα συντρίμμια του αεροπλάνου της Αμέλιας Έρχαρτ στο νησί Νικουμαρόρο στον Ειρηνικό.

Το αντικείμενο «Taraia», εντοπισμένο σε δορυφορικές και αεροφωτογραφίες από το 1938, θεωρείται πιθανό να είναι τμήμα του αεροσκάφους «Electra» της Έρχαρτ.

Η Αμέλια Έρχαρτ εξαφανίστηκε το 1937 κατά την προσπάθειά της να πετάξει γύρω από τον κόσμο, πιθανότατα εξαιτίας προβλημάτων επικοινωνίας και έλλειψης καυσίμων.

Μια θεωρία υποστηρίζει ότι η Έρχαρτ προσγείωσε το αεροπλάνο της στο νερό κοντά στο Νικουμαρόρο και πέθανε ως ναυαγός, αν και δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία.

Ορισμένοι ειδικοί εκφράζουν αμφιβολίες για το αν το «Αντικείμενο Taraia» είναι αεροπλάνο, ενώ άλλοι θεωρούν ότι το αεροπλάνο πιθανώς διαλύθηκε και παρασύρθηκε στον ωκεανό. Snapshot powered by AI

Το μυστήριο της εξαφάνισης της διάσημης αεροπόρου Αμέλιας Έρχαρτ πιστεύει ότι μπορεί να λύσει μία ομάδα ερευνητών, που ταξιδεύει για ένα απομακρυσμένο νησί του Ειρηνικού. Εκεί εκτιμά ότι θα εντοπίσει τα συντρίμμια του αεροπλάνου της.

Η ομάδα, από το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Κληρονομιάς (ALI) με έδρα τις ΗΠΑ και το Πανεπιστήμιο Purdue, αναμένεται να φτάσει στο νησί Νικουμαρόρο στον Ειρηνικό Ωκεανό μέχρι τη Δευτέρα, με την ελπίδα να βρει απαντήσεις σε ένα από τα πιο διάσημα μυστήρια της ιστορίας της αεροπορίας.

Η Αμερικανίδα πρωτοπόρος στην αεροπορία εξαφανίστηκε το 1937 όταν είχε ξεκινήσει για τον γύρο του κόσμου και από τότε έχουν προκύψει διάφορα σενάρια και εικασίες για το τι μπορεί να της συνέβη και δεν επέστρεψε ποτέ.

Η ομάδα έχει ως στόχο να εντοπίσει αυτό που έχει ονομαστεί «Αντικείμενο Taraia», το οποίο εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2020 σε δορυφορικές εικόνες να βρίσκεται στην άκρη μιας λιμνοθάλασσας κοντά στο Νικουμαρόρο. Το Πανεπιστήμιο Purdue ανέφερε ότι έχει πλέον επιβεβαιωθεί ότι το αντικείμενο ήταν ορατό σε αεροφωτογραφίες της περιοχής που χρονολογούνται από το 1938.

«Η εύρεση του αεροσκάφους “Electra” της Αμέλια Έρχαρτ θα ήταν μία μοναδική ανακάλυψη», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Πέτιγκρου, επικεφαλής της ALI και αρχηγός της αποστολής.

Οι θεωρίες

Η Έρχαρτ είχε ήδη πραγματοποιήσει με επιτυχία την πτήση από την Καλιφόρνια, διασχίζοντας τη Νότια Αμερική, την Αφρική και την Ασία με το δικινητήριο αεροπλάνο της «Electra», όταν έφτασε στο Λάε της Παπούα Νέα Γουινέα στις 2 Ιουλίου 1937.

Από εκεί, η ίδια και ο πλοηγός της, Φρεντ Νούναν, είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν προς τη Χαβάη και, στη συνέχεια, να επιστρέψουν τελικά στην Καλιφόρνια. Ωστόσο, το αεροπλάνο της εξαφανίστηκε χωρίς να αφήσει ίχνος καθώς προσπαθούσε να φτάσει στο νησί Χάουλαντ, ένα απομακρυσμένο, ακατοίκητο κοραλλιογενές νησί κοντά στο Νικουμαρόρο, για να ανεφοδιαστεί με καύσιμα.

Κάποιοι υποστήριξαν ότι το αεροπλάνο συνετρίβη ενώ άλλοι πίστευαν ότι μπορεί να έπεσε λόγω παρεμβολών. Η πιο διαδεδομένη εκδοχή είναι ότι το αεροπλάνο αντιμετώπισε προβλήματα επικοινωνίας όταν οι δύο πιλότοι προσπαθούσαν να βρουν το νησί. Τελικά το αεροπλάνο συνετρίβη στον ωκεανό όταν έμεινε από καύσιμα.

Το αντικείμενο «Taraia». Archaeological Legacy Institute 2025

Ωστόσο δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αφού το αεροπλάνο δεν βρέθηκε ποτέ. Μια θεωρία υποστηρίζει ότι η Έρχαρτ κατευθύνθηκε κατά λάθος στο Νικουμαρόρο, προσγείωσε το αεροπλάνο της στο νερό και τελικά πέθανε ως ναυαγός.

Εικόνες του λεγόμενου «Αντικειμένου Taraia» δείχνουν κάτι που θα μπορούσε να είναι τα συντρίμμια ενός μικρού αεροσκάφους που βρίσκεται σε ρηχά νερά. Ωστόσο, ορισμένοι έχουν εκφράσει σκεπτικισμό ως προς το αν αυτό μπορεί να είναι αεροπλάνο, πόσο μάλλον αυτό της Έρχαρτ.

Ο Ρικ Γκιλέσπι, ο οποίος ειδικεύεται στην ανάσυρση ιστορικών ναυαγίων αεροσκαφών, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι το αντικείμενο έμοιαζε με ένα δέντρο που είχε πέσει στα κοντινά νερά. «Θα ήθελα πολύ να βρω αυτό το αεροπλάνο. Δεν πρόκειται να συμβεί», είπε. Ο Γκιλέσπι υποψιάζεται ότι το αεροπλάνο της Έρχαρτ πιθανότατα είχε διαλυθεί στη συντριβή και τα συντρίμμια του παρασύρθηκαν στα βάθη του Ειρηνικού πριν από πολύ καιρό.