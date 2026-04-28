Αμέλια Έρχαρτ: Συγκλονιστικοί ισχυρισμοί μελέτης για ένα από τα μεγαλύτερα αεροπορικά μυστήρια

Εάν ευσταθούν οι ισχυρισμοί τότε ότι η Έρχαρτ δεν εξαφανίστηκε από προσώπου Γης, αλλά έλεγε σε όλους την τοποθεσία της για μέρες - Κάποιος δεν απάντησε...

Δέσποινα Σοφιανίδου

Αμέλια Έρχαρτ: Συγκλονιστικοί ισχυρισμοί μελέτης για ένα από τα μεγαλύτερα αεροπορικά μυστήρια
  • Η μελέτη της TIGHAR υποστηρίζει ότι η Αμέλια Έρχαρτ έστειλε πολλαπλά ραδιοσήματα κινδύνου για μέρες ενώ το αεροπλάνο της βρισκόταν στην ξηρά μετά την εξαφάνισή της.
  • Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα των ΗΠΑ επιβεβαιώνουν την καταγραφή αξιόπιστων ραδιοεπικοινωνιών που έδειχναν τη θέση του αεροπλάνου 281 μίλια βόρεια του νησιού Χάουλαντ.
  • Η τελευταία γνωστή μετάδοση της Έρχαρτ έγινε στις 2 Ιουλίου 1937, αναφέροντας ότι είχαν εξαντληθεί τα καύσιμα και κινούνταν προς βορρά και νότο.
  • Παρά τις πολλές αποστολές, τα συντρίμμια του αεροπλάνου της δεν έχουν βρεθεί, και παραμένουν ενεργές διάφορες θεωρίες για την τύχη της.
  • Η Αμέλια Έρχαρτ ήταν πρωτοπόρος αεροπόρος, πρώτη γυναίκα που πέταξε μόνη πέρα από τον Ατλαντικό και είχε σκοπό να ολοκληρώσει παγκόσμια πτήση.
Χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια στην αεροπορική ιστορία, αλλά ίσως μπορούσε να μην είναι αν κάποιος απαντούσε όταν η Αμέλια Έρχαρτ έστειλε πολλαπλά σήματα κινδύνου, όπως ισχυρίζεται μία μελέτη που διεξήχθη από τη Διεθνή Ομάδα για την Ανάκτηση Ιστορικών Αεροσκαφών (TIGHAR).

«Η Αμέλια Έρχαρτ δεν εξαφανίστηκε απλώς στις 2 Ιουλίου 1937. Τα ραδιοσήματα κινδύνου που πιστεύεται ότι στάλθηκαν από το αγνοούμενο αεροπλάνο κυριάρχησαν στα πρωτοσέλιδα και οδήγησαν μεγάλο μέρος της έρευνας της Ακτοφυλακής και του Ναυτικού των ΗΠΑ», ανέφερε το NBC News επικαλούμενο τον εκτελεστικό διευθυντή του TIGHAR, Ric Gillespie.

Η μελέτη προσθέτει ότι το αεροσκάφος της ήταν στην ξηρά και το μήνυμά της κατά την πτήση δεν ήταν το τελευταίο που έστειλε.

«Τα αποτελέσματα της μελέτης υποδηλώνουν ότι το αεροσκάφος βρισκόταν στην ξηρά για αρκετές ημέρες μετά την εξαφάνιση», αναφέρει.

Εάν η μελέτη είναι αληθινή, σημαίνει ότι η Έρχαρτ δεν εξαφανίστηκε ακριβώς από προσώπου Γης, αλλά έλεγε σε όλους την τοποθεσία της για μέρες. Προφανώς, κάποιος δεν απάντησε.

Οι χρήστες του Διαδικτύου είναι σοκαρισμένοι από τις αποκαλύψεις, αν και η μελέτη θα μπορούσε να έχει το μερίδιό της σε λάθη. Ωστόσο, αυτό που προσδίδει αξιοπιστία στον ισχυρισμό της TIGHAR είναι τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα που συνδέονται με την εξαφάνισή της, τα οποία αναφέρουν ότι καταγράφηκαν «προφανώς αξιόπιστες υποκλοπές ραδιοεπικοινωνιών» οι οποίες έδειχναν ότι το αεροπλάνο βρισκόταν 281 μίλια βόρεια του Χάουλαντ.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα πάνω από 4.600 σελίδες αποχαρακτηρισμένων εγγράφων σχετικά με την εξαφάνιση της Έρχαρτ μετά από εντολή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον Σεπτέμβριο του 2025.

Ποια ήταν η Αμέλια Έρχαρτ;

Η Αμέλια Έρχαρτ ήταν η πρώτη γυναίκα που πέταξε μόνη της πέρα από τον Ατλαντικό (1932) και ο πρώτος άνθρωπος που πέταξε μόνος από τη Χαβάη στην Καλιφόρνια (1935).

Ήταν σε αποστολή να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα πετάξει σε όλο τον κόσμο με ένα Lockheed Electra 10E.

Στο τελευταίο σκέλος, έπρεπε να πετάξει 2.600 μίλια από το Lae της Νέας Γουινέας στο μικροσκοπικό νησί Howland.

Η τελευταία του μετάδοση στις 2 Ιουλίου 1937 ήταν - «Τρέχουμε προς τα βόρεια και προς τα νότια» και ότι τους τελείωναν τα καύσιμα.

Εξαφανίστηκε λίγο αργότερα, και η πιο διαδεδομένη θεωρία είναι ότι αυτή και ο πλοηγός της, ο Φρεντ Νούναν, δεν κατάφεραν να φτάσουν στο νησί και συνετρίβησαν στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Τα συντρίμμια δεν έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα, παρά τις πολλές αποστολές και τα προγράμματα που έχουν πραγματοποιηθεί.

Μια άλλη θεωρία που πιστεύουν ορισμένοι είναι ότι έμεινε εγκλωβισμένη ως ναυαγός στο ακατοίκητο νησί Νικουμαρόρο.

Κάποιοι πιστεύουν ότι αιχμαλωτίστηκε από τις ιαπωνικές δυνάμεις στις Νήσους Μάρσαλ.

Κηρύχθηκε επίσημα νεκρή στις 5 Ιανουαρίου 1939.

