Στο φως έπειτα από 88 χρόνια χιλιάδες σελίδες εγγράφων για την εξαφάνιση της Αμέλια Έρχαρτ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή να αποχαρακτηριστεί και να δημοσιευθεί όλο το υλικό που κατέχει η κυβέρνηση σχετικά με την υπόθεση

Newsbomb

Στο φως έπειτα από 88 χρόνια χιλιάδες σελίδες εγγράφων για την εξαφάνιση της Αμέλια Έρχαρτ

Η Αμέλια Ερχαρτ εξαφανίστηκε πάνω από τον Ειρηνικό το 1937

Χ
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα Εθνικά Αρχεία των ΗΠΑ (National Archives and Records Administration) δημοσίευσαν χθες Παρασκευή αρκετά αρχεία που σχετίζονται με την εξαφάνιση της διάσημης αεροπόρου Αμέλια Έρχαρτ πάνω από τον Ειρηνικό το 1937, μετά την πρόσφατη εντολή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποχαρακτηρίσει και να δημοσιοποιήσει όλο αυτό το υλικό που κατέχει η κυβέρνηση.

Η δημοσιοποίηση 4.624 σελίδων εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων ημερολογίων πλοίων των αμερικανικών στρατιωτικών σκαφών που συμμετείχαν στις αεροπορικές και θαλάσσιες έρευνες για τον εντοπισμό της Έρχαρτ, ανακοινώθηκε από την Διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ, Τούλσι Γκάμπαρντ.

Η Έρχαρτ και ο πλοηγός της, Φρεντ Νούναν, εθεάθησαν τελευταία φορά να απογειώνονται με το δικινητήριο αεροπλάνο Lockheed Electra στις 2 Ιουλίου 1937, από την Παπούα Νέα Γουινέα καθ' οδόν προς το νησί Χάουλαντ, περίπου 4.000 χιλιόμετρα μακριά, κατά τη διάρκεια μιας προσπάθειας τους να κάνουν τον γύρο του κόσμου. Η ασύρματη επαφή με το αεροπλάνο χάθηκε ώρες αργότερα, αφότου η 39χρονη Έρχαρτ ανέφερε ότι τα καύσιμα της είχαν τελειώσει.

Ένα διαρκές μυστήριο

Μια μαζική ναυτική έρευνα, η πιο εκτεταμένη που είχε γίνει ποτέ μέχρι τότε, υπήρξε ανεπιτυχής. Η τύχη της Έρχαρτ παραμένει ένα από τα πιο διαρκή μυστήρια των τελευταίων 88 ετών.

Το ξαφνικό ενδιαφέρον της κυβέρνησης Τραμπ για την Έρχαρτ και η εντολή του προέδρου στις 26 Σεπτεμβρίου για αποχαρακτηρισμό και δημοσίευση αρχείων που την αφορούσαν, ήρθαν καθώς αντιμετώπιζε αυξανόμενες επικρίσεις για την απόκρυψη αρχείων που σχετίζονται με τον εκλιπόντας χρηματοδότη και καταδικασμένο για εγκλήματα σεξουαλικής φύσεως Τζέφρι Έπστιν.

Η νέα παρτίδα αρχειακού υλικού που σχετίζεται με την Έρχαρτ δημοσιεύτηκε δύο ημέρες αφότου επιτροπή του Κογκρέσου δημοσίευσε χιλιάδες έγγραφα που έθεταν νέα ερωτήματα σχετικά με τη σχέση του Τραμπ με τον Έπστιν.

Εκτός από τις αναφορές του Ναυτικού και της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ σχετικά με την έρευνα για τον εντοπισμό της Έρχαρτ, υπάρχουν διάφορα υπομνήματα, αποκόμματα εφημερίδων, επιστολές και τηλεγραφήματα.

Η αλληλογραφία περιλαμβάνει μια επιστολή από μια γυναίκα που ισχυριζόταν ότι είχε συμπεράνει μέσω νοητικής τηλεπάθειας ότι η Έρχαρτ ήταν ακόμα ζωντανή, μια από έναν άνδρα που επέμενε ότι ήταν θαμμένη στην Ισπανία και μια σειρά από κυβερνητικά τηλεγραφήματα και υπομνήματα που απέρριπταν τις φήμες ότι η Έρχαρτ είχε αιχμαλωτιστεί από ιαπωνικές δυνάμεις και είχε εκτελεστεί.

Η ατόλη Νικουμαρόρο

Τα Εθνικά Αρχεία των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι περισσότερα αρχεία θα ψηφιοποιηθούν και θα αναρτηθούν σε κυλιόμενη βάση.

Η μοίρα της Έρχαρτ και του Νούναν παραμένει ένα ανοιχτό ερώτημα. Ωστόσο, ερευνητές από τη Διεθνή Ομάδα για την Ανάκτηση Ιστορικών Αεροσκαφών (TIGHAR-The International Group for Historic Aircraft Recovery) έχουν συγκεντρώσει στοιχεία που υποδηλώνουν ότι οι δύο τους πέθαναν ως ναυαγοί στη μικροσκοπική κοραλλιογενή ατόλη Νικουμαρόρο, στα νησιά Κιριμπάτι του δυτικού Ειρηνικού.

Μια σειρά από αποστολές σε αυτό το νησί αποκάλυψαν κάτι που φαινόταν να είναι ένα βάζο με κρέμα κατά των φακίδων από τη δεκαετία του 1930, κομμάτια ρούχων, θραύσματα ανθρώπινων οστών και ένα σουγιά τσέπης του τύπου που κουβαλούσε η Έρχαρτ. Ένα κομμάτι αλουμινίου που πιστεύεται ότι προέρχεται από το αεροπλάνο τους ανακτήθηκε επίσης.

Επιπλέον, η Διεθνής Ομάδα για την Ανάκτηση Ιστορικών Αεροσκαφών, δήλωσε ότι μια εικόνα σόναρ που τραβήχτηκε λίγο πιο πέρα από την ακτή της απομακρυσμένης ατόλης αποκάλυψε κάτι που θα μπορούσε να είναι ένα φτερό ή μέρος της ατράκτου του αεροσκάφους της Έρχαρτ.

Περίπου 80.000 αρχεία που σχετίζονται με τη δολοφονία του Προέδρου Τζον Φ. Κένεντι το 1963 δημοσιοποιήθηκαν με εντολή του προέδρου Τραμπ τον Μάρτιο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:06ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Τρίμηνη αναστολή κυρώσεων κατά της ρωσικών συμφερόντων πετρελαϊκής NIS

13:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Πού θα δείτε το αθηναϊκό ντέρμπι της Women’s Football League

13:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η OpenAI προσθέτει ένα νέο χαρακτηριστικό στο ChatGPT – Ποια λειτουργία δοκιμάζει

12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Επεισοδιακή σύλληψη 45χρονου αλλοδαπού - Απώθησε με βία τους αστυνομικούς

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος στην περιπέτεια των Κινέζων αστροναυτών που είχαν εγκλωβιστεί στη Τιανγκόνγκ, επέστρεψαν στη Γη

12:38LIFESTYLE

«Εσύ χαμογέλα!»: Με εμφάνιση - φωτιά, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν «μάλωσε» φωτογράφο στο κόκκινο χαλί του Stranger Things στο Λονδίνο

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Στο φως έπειτα από 88 χρόνια χιλιάδες σελίδες εγγράφων για την εξαφάνιση της Αμέλια Έρχαρτ

12:29ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΑΕΚ: «Κιτρινόμαυρη» η Μαρινάκου! – Σπουδαία κίνηση για το τμήμα στίβου της «Ένωσης»

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Έχω «σχεδόν» αποφασίσει για τη Βενεζουέλα - Σχέδια στρατιωτικών επιχειρήσεων εξετάζουν ανώτατοι αξιωματούχοι

12:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τέσσερις συλλήψεις για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα - Εντοπίστηκαν από τις κάμερες

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Πολυτεχνείου: Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις - Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

12:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Δύσκολες αποστολές για Καλαμάτα και Νίκη Βόλου – Το πρόγραμμα του Σαββάτου (15/11)

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Ομάδα κοριτσιών ξυλοκόπησε άγρια 13χρονη για ένα αγόρι – Βίντεο ντοκουμέντο

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στον Κηφισό: Νεκρός 42χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

11:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε δύο ανήλικους στη Θεσσαλονίκη: Επιχείρησαν να ληστέψουν κατάστημα με μαχαίρι- Ο υπάλληλος τους ανάγκασε να τραπούν σε φυγή

11:43ΚΟΣΜΟΣ

Τσάντες γεμάτες μετρητά και χρυσή τουαλέτα: Σκάνδαλο διαφθοράς συγκλονίζει την κυβέρνηση Ζελένσκι - «Πώς οι φίλοι του προέδρου λήστεψαν τη χώρα εν καιρώ πολέμου»

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρίστηκε ο «Δρομέας»: Η ιστορία του εμβληματικού γλυπτού – Δείτε εικόνες

11:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης στο London School of Economics: Η Ελλάδα παράδειγμα δημοσιονομικής πειθαρχίας και μεταρρυθμίσεων

11:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Η καμαρούλα μια σταλιά» που κράτησε ζωντανή τη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου ζει στη Θεσσαλονίκη

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Κάρφωσαν κλειδί στο μέτωπο ενός πατέρα σε ποδοσφαιρικό αγώνα κοριτσιών Κ16 – Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τέσσερις συλλήψεις για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα - Εντοπίστηκαν από τις κάμερες

11:43ΚΟΣΜΟΣ

Τσάντες γεμάτες μετρητά και χρυσή τουαλέτα: Σκάνδαλο διαφθοράς συγκλονίζει την κυβέρνηση Ζελένσκι - «Πώς οι φίλοι του προέδρου λήστεψαν τη χώρα εν καιρώ πολέμου»

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Ομάδα κοριτσιών ξυλοκόπησε άγρια 13χρονη για ένα αγόρι – Βίντεο ντοκουμέντο

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα «επενδύσεων» σε καζίνο: Λεία 1,3 εκατ. ευρώ και διαμάντια – «Ο επιχειρηματίας είχε μπράβους και εκτελεστές»

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

12:38LIFESTYLE

«Εσύ χαμογέλα!»: Με εμφάνιση - φωτιά, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν «μάλωσε» φωτογράφο στο κόκκινο χαλί του Stranger Things στο Λονδίνο

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στον Κηφισό: Νεκρός 42χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

07:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Τέρμα η… ξενιτιά, σερί αγώνων στο Telekom Center Athens

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Η αφόρητη καθημερινότητα στον Κηφισό: Ένας δρόμος στα όρια της κατάρρευσης, ποιες λύσεις υπάρχουν

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρίστηκε ο «Δρομέας»: Η ιστορία του εμβληματικού γλυπτού – Δείτε εικόνες

07:50ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Σάλος με το ντοκιμαντέρ για το DNA του Χίτλερ - Πώς χαρακτηρίζουν τα συμπεράσματα για «μικροφαλία», αυτισμό και διπολική διαταραχή - Ποιοι αντιδρούν

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Υπήρξε συμπλοκή και πέρυσι, ακολούθησε σασμός» - Τι λένε οι ψυχολόγοι για τα παιδιά του χωριού

06:55LIFESTYLE

MEGA: Σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Σειρές πάνε κι έρχονται

13:32ΕΛΛΑΔΑ

Γνωστός επιχειρηματίας συνελήφθη για απάτες - Θύμα ο Σπύρος Μαρτίκας, τι λέει στο newsbomb

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Παιανία: Τροχαίο στη Λεωφόρο Λαυρίου με δύο σοβαρά τραυματίες

10:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ξεκινά σήμερα η 24ωρη αστυνόμευση σε οικισμούς Ρομά της Αττικής – Τι προβλέπει το σχέδιο

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλλάζουν τα πάντα στο ποδόσφαιρο: Δύο διαιτητές, τέλος οι βοηθοί, περισσότερες αρμοδιότητες στο VAR

08:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα εξάγει γιατρούς και εισάγει… εργάτες και σερβιτόρους – Αποκαλυπτική έκθεση

13:45LIFESTYLE

Οι Αθώοι: Πότε κάνει πρεμιέρα η πολυαναμενόμενη σειρά του MEGA

13:38WHAT THE FACT

«Είναι το πρώτο που έχει ποτέ κινηματογραφηθεί ζωντανό» - H πρώτη λήψη βίντεο προϊστορικού ψαριού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ