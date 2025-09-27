Ντόναλντ Τραμπ: Στη δημοσιότητα τα μυστικά αρχεία για την Αμέλια Έρχαρτ

Ο Τραμπ τόνισε ότι το μυστήριο γύρω από την τελευταία πτήση της Έρχαρτ έχει συναρπάσει εκατομμύρια ανθρώπους

Ντόναλντ Τραμπ: Στη δημοσιότητα τα μυστικά αρχεία για την Αμέλια Έρχαρτ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι έδωσε εντολή για την αποδέσμευση και δημοσιοποίηση όλων των αρχείων που σχετίζονται με την αεροπόρο Αμέλια Έρχαρτ, η οποία εξαφανίστηκε μυστηριωδώς το 1937 κατά την προσπάθειά της να πραγματοποιήσει πτήση γύρω από τον κόσμο.

Μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ τόνισε ότι το μυστήριο γύρω από την τελευταία πτήση της Έρχαρτ έχει συναρπάσει εκατομμύρια ανθρώπους. «Δίνω εντολή στην κυβέρνησή μου να αποχαρακτηρίσει και να δώσει στη δημοσιότητα όλα τα κρατικά έγγραφα που σχετίζονται με την Αμέλια Έρχαρτ, το τελευταίο της ταξίδι και κάθε στοιχείο που την αφορά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Έρχαρτ, η πρώτη γυναίκα που πέταξε μόνη της πάνω από τον Ατλαντικό — από τον Καναδά έως τη Βόρεια Ιρλανδία, εξαφανίστηκε μαζί με τον πλοηγό της, Φρεντ Νούναν, κατά τη διάρκεια της απόπειρας τους να διασχίσουν τον πλανήτη. Το αεροσκάφος τους χάθηκε πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό και, παρά τις εντατικές έρευνες που ακολούθησαν για δεκαετίες, δεν εντοπίστηκαν ποτέ συντρίμμια.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ ζητά τη δημοσιοποίηση διαβαθμισμένων αρχείων· είχε προηγηθεί η αποδέσμευση εγγράφων που αφορούσαν τη δολοφονία του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι το 1963, καθώς και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ το 1968.

Ωστόσο, δέχεται επικρίσεις επειδή δεν υλοποίησε την υπόσχεσή του να δώσει στη δημοσιότητα τα αρχεία που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπστιν, τον χρηματομεσίτη από τη Νέα Υόρκη που πέθανε στη φυλακή το 2019, λίγο πριν δικαστεί για σοβαρά σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανήλικων κοριτσιών.

Ο θάνατος του Έπστιν, ο οποίος διατηρούσε σχέσεις με διασημότητες και ισχυρά πολιτικά πρόσωπα, αποτέλεσε έδαφος για την ανάπτυξη πολυάριθμων θεωριών συνωμοσίας, σύμφωνα με τις οποίες δολοφονήθηκε για να μη μιλήσει και αποκαλύψει εμπλοκές γνωστών και ισχυρών ανθρώπων.

