Αμέλια Έρχαρτ: Βρέθηκε το εξαφανισμένο αεροπλάνο της μετά από 90 χρόνια; Ερευνητές λένε... «ναι»!

Ένα από τα πιο διάσημα αεροπορικά μυστήρια της ιστορίας μπορεί να πλησιάζει στην αποκάλυψή του. Η θρυλική αεροπόρος Άμελια Έρχαρτ και ο ναυτιλός της Φρεντ Νούναν εξαφανίστηκαν πριν από σχεδόν 90 χρόνια κατά την προσπάθειά της να κάνει τον γύρο του κόσμου, χωρίς ποτέ να αφήσουν ίχνος. Τώρα, μια ομάδα βαθιάς θαλάσσης ισχυρίζεται ότι βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στον εντοπισμό του αεροπλάνου τους, χρησιμοποιώντας αποκαταστημένο ραδιοφωνικό εξοπλισμό της εποχής.

Μία ομάδα βαθιάς ερευνητών, ωστόσο, κατάφερε να αποκαταστήσει ένα ραδιόφωνο πανομοιότυπο με εκείνο που χρησιμοποιήθηκε στην τελευταία πτήση της Έρχαρτ. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτή η ανακατασκευή τους έχει βοηθήσει να περιορίσουν σημαντικά την περιοχή αναζήτησης.

«Η τελευταία ανάλυση επικοινωνίας μέσω ραδιοφώνου αποτελεί σημαντικό βήμα για την επίλυση ενός από τα πιο διαχρονικά μυστήρια της αεροπορίας», δήλωσε ο Ντέιβ Τζόρνταν, πρόεδρος της Nauticos, της εταιρείας πίσω από την αποστολή. «Έχουμε περιορίσει δραστικά την περιοχή αναζήτησης και αυτή η νέα αποστολή προσφέρει την καλύτερη ευκαιρία μέχρι σήμερα για να βρούμε το αεροπλάνο της Άμελια Έρχαρτ».

Ανακατασκευή της τελευταίας πτήσης

Η Nauticos, η οποία ειδικεύεται στην εξερεύνηση βαθιών υδάτων και στην ιστορική έρευνα, απέκτησε και αποκατέστησε το 2020 έναν πομπό Western Electric 13C και έναν δέκτη Bendix Model RA–1A. Το σύστημα αυτό είναι πανομοιότυπο με εκείνο που χρησιμοποιήθηκε στην τελευταία πτήση της Έρχαρτ και επέτρεψε στους ειδικούς να προσδιορίσουν την περίπου θέση του αεροπλάνου στις 8 π.μ. της ημέρας εξαφάνισής της.

Η ανακάλυψη αυτή περιορίζει σημαντικά την περιοχή κοντά στο νησί Χάουλαντ στον Ειρηνικό Ωκεανό, που ήταν ο προορισμός της Έρχαρτ. Μέχρι σήμερα, μια έκταση βυθού 3.610 τετραγωνικών μιλίων – περίπου όσο η πολιτεία Κονέκτικατ – έχει διερευνηθεί ενδελεχώς για την εύρεση του αεροπλάνου.

Η τέταρτη αποστολή της Nauticos θα βασιστεί σε δοκιμές ραδιοφώνου που αναπαράγουν τις συνθήκες της τελευταίας πτήσης. Η Έρχαρτ και ο Νούναν είχαν απογειωθεί από τη Λαέ στις 2 Ιουλίου 1937 και άρχισαν να λαμβάνουν επικοινωνίες από ένα πλοίο κοντά στο νησί Χάουλαντ. Η ραδιοεπικοινωνία ήταν όμως περιορισμένη και η Έρχαρτ ενημέρωσε ότι τα καύσιμά τους τελείωναν, χωρίς να μπορεί να δώσει ακριβείς συντεταγμένες.

«Η τέταρτη αποστολή της Nauticos για την αναζήτηση της Άμελια Έρχαρτ θα βασιστεί στα επιστημονικά δεδομένα που συλλέξαμε μέσω εκτεταμένων δοκιμών ραδιοφώνου. Δεν πρόκειται πλέον για θεωρία, αλλά για μετρήσιμες επιστημονικά πληροφορίες για το πού βρισκόταν στις 8 π.μ. στις 2 Ιουλίου 1937», δήλωσε ο Τζεφ Μόρις, διευθυντής του έργου.

Η πορεία και οι τελευταίες επικοινωνίες

Η Έρχαρτ είχε προγραμματίσει να κάνει τον γύρο του κόσμου σε 34 σκέλη. Όταν εξαφανίστηκε, βρισκόταν στο 31ο σκέλος, έχοντας καλύψει 22.000 μίλια με 7.000 μίλια να απομένουν. Η συγκεκριμένη πτήση απαιτούσε ενδιάμεση στάση στο μικροσκοπικό νησί Χάουλαντ για ανεφοδιασμό, καθώς το αεροπλάνο δεν είχε την εμβέλεια για ολόκληρο τον Νότιο Ειρηνικό.

Το πλοίο του Ακτοφυλακείου Itasca περίμενε με καύσιμα και άρχισε να λαμβάνει διαλείπουσες φωνητικές μεταδόσεις από την Έρχαρτ, οι οποίες ενισχύονταν καθώς πλησίαζε το νησί. Το ισχυρότερο σήμα λήφθηκε στις 7:58 π.μ., όταν η Έρχαρτ δήλωσε ότι έκανε κύκλους και έψαχνε για το νησί, ενώ τα καύσιμά της τελείωναν. Η τελευταία μετάδοση καταγράφηκε στις 8:43 π.μ. και από τότε κανείς δεν άκουσε ξανά νέα της.

Παρά τα χρόνια που πέρασαν, ιδιωτικές εταιρείες και ομάδες συνεχίζουν την αναζήτηση του αεροπλάνου. Πέρυσι, μια εταιρεία υποθαλάσσιας εξερεύνησης πίστευε ότι το είχε βρει μέσω sonar, αλλά τελικά επρόκειτο για σχηματισμό βράχου.

Στην αποστολή της Nauticos θα συμμετάσχει η πιλότος και δημοσιογράφος Άμελια Ρόουζ Έρχαρτ, που δηλώνει αφοσιωμένη στη διατήρηση της μνήμης της ομώνυμης αεροπόρου. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα τεκμηριώνει την αποστολή μέσω αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα και ζωντανών μεταδόσεων.