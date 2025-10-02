Το χαμένο Electra της Αμέλια Έρχαρτ ίσως βρεθεί στο Νικουμαρόρο – Ξεκινά η αποστολή

Σε μόλις έναν μήνα, ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της σύγχρονης εποχής ενδέχεται να λυθεί – η εξαφάνιση της Αμέλια Έρχαρτ.

Επιστήμονες ετοιμάζονται για μια φιλόδοξη αποστολή στο Νικουμαρόρο, ένα νησί πέντε μιλίων στον δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Στόχος τους είναι να εξετάσουν το λεγόμενο «Taraia Object», μια «οπτική ανωμαλία» σε μια λιμνοθάλασσα, η οποία πιστεύουν ότι μπορεί να είναι το χαμένο αεροσκάφος Lockheed Electra 10E της Έρχαρτ.

Η Αμέλια Έρχαρτ πετούσε με τον ναυτιλωτή Φρεντ Νούναν όταν εξαφανίστηκαν κοντά στο νησί Χάουλαντ στις 2 Ιουλίου 1937.

Την εποχή εκείνη προσπαθούσε να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα ολοκλήρωνε μια πτήση γύρω από τη Γη.

Τι ακριβώς πήγε στραβά και πού προσγειώθηκε το αεροσκάφος της παραμένει μυστήριο από τότε – ωστόσο οι ειδικοί εκτιμούν ότι βρίσκονται στα πρόθυρα να δώσουν επιτέλους απάντηση.

Ο Ρίτσαρντ Πέτεργουιρ, εκτελεστικός διευθυντής του Archaeological Legacy Institute (ALI), είναι μέλος της ομάδας που θα ταξιδέψει στο Νικουμαρόρο.

«Η ανακάλυψη του αεροσκάφους Electra της Αμέλια Έρχαρτ θα ήταν η ανακάλυψη μιας ζωής», δήλωσε.

Ο Πέτεργουιρ προσέθεσε ότι υπάρχει μια «εξαιρετικά πειστική, πολυδιάστατη υπόθεση» ότι ο τελικός προορισμός της Έρχαρτ και του Νούναν ήταν το Νικουμαρόρο.

«Η επιβεβαίωση του ναυαγίου εκεί θα ήταν η απόδειξη-κλειδί», τόνισε.

Η τριών εβδομάδων αποστολή θα ξεκινήσει από το αεροδρόμιο του Πανεπιστημίου Purdue στο Γουέστ Λάφαγκετ, Ιντιάνα, στις 30 Οκτωβρίου προς το Μαζούρο στα Νησιά Μάρσαλ.

Η 15μελής ομάδα θα αναχωρήσει από το Μαζούρο δια θαλάσσης στις 4 Νοεμβρίου, θα διανύσει περίπου 1.200 ναυτικά μίλια έως το Νικουμαρόρο και θα παραμείνει αρκετές ημέρες στο μικρό νησί.

Η εργασία θα επικεντρωθεί στην εξέταση του Taraia Object, το οποίο εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε δορυφορικές εικόνες το 2020 και μοιάζει με αεροσκαφών φουσλάζ και ουρά.

Σημαντικό είναι ότι το αντικείμενο αυτό ήταν ορατό ακόμη και σε εναέριες φωτογραφίες του 1938, ένα χρόνο μετά την τραγωδία.

Η αρχική δουλειά θα περιλαμβάνει βίντεο και φωτογραφίες του σημείου, ακολουθούμενα από απομακρυσμένη ανίχνευση με μαγνητόμετρα και σόναρ.

Μόνο στη συνέχεια η ομάδα θα προχωρήσει σε υποβρύχια εκσκαφή με υδραυλικό μηχάνημα για να αποκαλυφθεί το αντικείμενο και να ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Purdue.

Επιπλέον, η αποστολή θα πραγματοποιήσει επιτόπια έρευνα στις γύρω περιοχές για να εντοπιστούν συντρίμμια που μπορεί να έχουν ξεβραστεί από τα κύματα.

Η επιστροφή στο Μαζούρο αναμένεται γύρω στις 21 Νοεμβρίου, με την επιστροφή στις ΗΠΑ να πραγματοποιείται την επόμενη μέρα – οπότε το μυστήριο θα μπορούσε να λυθεί μια και καλή.

Το επόμενο σημαντικό βήμα θα είναι η επιστροφή των υπολειμμάτων του αεροσκάφους Lockheed Electra 10E στις ΗΠΑ.

Το αρχικό σχέδιο της Έρχαρτ ήταν να επιστρέψει το αεροσκάφος στο Γουέστ Λάφαγκετ μετά την ιστορική πτήση της προς το νησί Χάουλαντ.

«Θα χρειαστεί επιπλέον δουλειά για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος», είπε ο Στιβ Σουλτς, ανώτερος αντιπρόεδρος και νομικός σύμβουλος του Πανεπιστημίου Purdue.

«Αλλά θεωρούμε ότι οφείλουμε στην κληρονομιά της, η οποία παραμένει ζωντανή στο Purdue, να βρούμε τρόπο να το φέρουμε σπίτι».

Η Έρχαρτ, ήδη θρύλος της αεροπορίας τη δεκαετία του 1930, εργάστηκε στο Purdue από το 1935 ως σύμβουλος και καθοδηγήτρια σταδιοδρομίας για γυναίκες στο τμήμα αεροναυτικής.

Το πρόσφατα εγκαινιασμένο αεροδρόμιο Amelia Earhart Terminal τιμά τη ζωή και το έργο της, που διακόπηκε τραγικά στα 39 της χρόνια.

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός προορισμός της πριν από 88 χρόνια ήταν το νησί Χάουλαντ, το Νικουμαρόρο, περίπου 350 μίλια νοτιοανατολικά, έχει αναδειχθεί σε ισχυρό υποψήφιο για τον εντοπισμό του ναυαγίου.

Πρόσφατα, ειδικοί εντόπισαν κωδικό σε αλουμινένιο πάνελ που ξεβράστηκε στο Νικουμαρόρο το 1991 και θεωρήθηκε ότι ανήκε στο χαμένο αεροσκάφος της Έρχαρτ.

Ωστόσο, η ανάλυση έδειξε ότι το πάνελ προερχόταν από αεροπλάνο που συνετρίβη στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο τουλάχιστον έξι χρόνια αργότερα.

Παράλληλα, άλλη ομάδα επιστημόνων υποστηρίζει ότι εντόπισε τα συντρίμμια κοντά στο νησί Χάουλαντ χρησιμοποιώντας ραδιοεξοπλισμό που αποκαταστάθηκε από το 1937.

*Με πληροφορίες από την Daily Mail