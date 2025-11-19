Αμέλια Έρχαρτ: Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα κατέγραψαν την τελευταία της επικοινωνία

Τα έγγραφα περιλαμβάνουν εκατοντάδες σελίδες από υπηρεσίες πληροφοριών, στρατιωτικές μονάδες και υπουργεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ

Αμέλια Έρχαρτ: Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα κατέγραψαν την τελευταία της επικοινωνία

Η Αμέλια Ερχαρτ 

Τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα σχετικά με την Αμέλια Έρχαρτ που ήρθαν στο φως τις τελευταίες ημέρες από τα Εθνικά Αρχεία των ΗΠΑ προσφέρουν νέες πληροφορίες για την εξαφάνισή της, μετά από δεκαετίες εικασιών.

Τα έγγραφα, που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο την Παρασκευή (14/11) περιλαμβάνουν εκατοντάδες σελίδες από υπηρεσίες πληροφοριών, στρατιωτικές μονάδες και υπουργεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ που σχετίζονται με την εξαφάνιση της Έρχαρτ το 1937, σε ηλικία 39 ετών, κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς της να κάνει το γύρο του κόσμου με τον 44χρονο πλοηγό Φρεντ Νούναν.

new-amelia-earhart-records-have-been-released-showing-her-last-communications-111725-1-d52b5d034d3e4260b68d0e7f77a6d66b.jpg

Περίληψη της επικοινωνίας του αεροπλάνου της Έρχαρτ με το σκάφος «Itasca».

National Archives

Η διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ δήλωσε στο δελτίο τύπου ότι η πρώτη «παρτίδα» περιλαμβάνει «νέα αποχαρακτηρισμένα αρχεία από την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας, πληροφορίες σχετικά με τις τελευταίες γνωστές επικοινωνίες και την τοποθεσία της Έρχαρτ, τις καιρικές συνθήκες και την κατάσταση του αεροπλάνου, καθώς και πιθανές τοποθεσίες αναζήτησης, καθώς και μεταγενέστερες έρευνες και θεωρίες σχετικά με την εξαφάνισή της».

Η Γκάμπαρντ σημείωσε ότι θα δημοσιεύεται περισσότερο υλικό «σε συνεχή βάση».

Ανάμεσα στα έγγραφα που έχουν προσελκύσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι οι καταγραφές των μεταδόσεων του Ιουλίου 1937 από το σκάφος της Αμερικανικής Ακτοφυλακής Itasca, το τελευταίο γνωστό σημείο επαφής με το δικινητήριο Lockheed Electra της Έρχαρτ, πριν εξαφανιστεί κατά την προσέγγιση του νησιού Howland στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Το έγγραφο καταγράφει επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας μαζί της χωρίς απάντηση. Το τελευταίο μήνυμα που αποδίδεται στο αεροσκάφος της καταγράφηκε λίγο πριν τις 9 π.μ. τοπική ώρα στις 2 Ιουλίου 1937.

Στρατιωτικές αναφορές και αποσπάσματα από τον Τύπο

Τα έγγραφα που ήρθαν στο φως δεν περιορίζονται στην αρχική εξαφάνιση του αεροπλάνου της Έρχαρτ.

Τα αρχεία περιλαμβάνουν στρατιωτικές αναφορές αναζήτησης, διαυπηρεσιακά υπομνήματα, τηλεγραφήματα που ανταλλάχθηκαν μετά το συμβάν και μεγάλο αριθμό αποσπασμάτων από τον Τύπο που αντικατοπτρίζουν την ταχύτητα με την οποία αναπτύχθηκαν και διαδόθηκαν οι θεωρίες.

Ένα άλλο απόσπασμα από το 1970 μεταφέρει την μαρτυρία ενός ερευνητή ο οποίος ανέφερε ότι ένας πρώην υπάλληλος της Pan Am είχε ανακαλύψει στοιχεία που υποδηλώνουν ότι η Έρχαρτ επέζησε αρκετά ώστε να μεταδώσει ένα μήνυμα κινδύνου.

«Απίθανο» να ανατρέψουν τα ευρέως αποδεκτά στοιχεία

Αν και μέρος του υλικού είχε ήδη κυκλοφορήσει μεταξύ των ιστορικών της αεροπορίας, η επίσημη δημοσίευσή του από την αμερικανική κυβέρηση αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον του κοινού — παρόλο που οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα έγγραφα, αν και πλούσια σε ιστορικά στοιχεία, είναι απίθανο να ανατρέψουν τα ευρέως αποδεκτά στοιχεία σχετικά με την τελευταία πτήση της Αμέλια Έρχαρτ.

new-amelia-earhart-records-have-been-released-showing-her-last-communications-111725-3a8e529eb9cb4ab7a1384bbf13d1124c.jpg

Έγγραφο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ για την υπόθεση.

National Archives

Οι περισσότεροι ερευνητές εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η Έρχαρτ και ο Νούναν ξέμειναν από καύσιμα κατά την πτήση τους - μήκους 2.500 μιλίων - ανάμεσα στην Παπούα Νέα Γουινέα και το νησί Χάουλαντ, όπου αναμενόταν να σταματήσουν για ανεφοδιασμό πριν συνεχίσουν προς τα ανατολικά.

Η Έρχαρτ είχε ξεκινήσει την προσπάθειά της να κάνει το γύρο του κόσμου από το Όκλαντ της Καλιφόρνια τον Μάιο του 1937, με την ελπίδα να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα ολοκλήρωνε αυτή την απαιτητική διαδρομή. Η επιτυχία της στις αρχές της δεκαετίας του 1930 — συμπεριλαμβανομένης της πρωτοποριακής της πτήσης χωρίς συνοδό πάνω από τον Ατλαντικό — την έκανε μία από τις πιο διάσημες πιλότους στον κόσμο.

Η τελευταία της αποστολή και το μυστήριο που την ακολούθησε έχουν αποτελέσει το αντικείμενο πολυάριθμων βιβλίων, ταινιών ντοκιμαντέρ και αμέτρητων θεωριών για σχεδόν εννέα δεκαετίες.

Νέες προσπάθειες εντοπισμού του Electra

Η δημοσίευση των αρχείων συμπίπτει με τις νέες προσπάθειες εντοπισμού του αεροσκάφους της.

Μια ερευνητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο Purdue και το Archaeological Legacy Institute είχε προγραμματίσει να ταξιδέψει αυτό το μήνα στο Nikumaroro, ένα απομακρυσμένο νησί στο Κιριμπάτι, για να ερευνήσει αυτό που αποκαλούν «Taraia Object» — ένα σχήμα που φαίνεται σε αρχειακές εικόνες που χρονολογούνται από το 1938 και που ορισμένοι πιστεύουν ότι μπορεί να είναι το Lockheed Electra της Έρχαρτ. Η αποστολή έχει αναβληθεί για το 2026, καθώς η ομάδα περιμένει επιπλέον κυβερνητικές άδειες και προετοιμάζεται για την έναρξη της περιόδου των κυκλώνων.

the-taraia-object-amelia-earharts-airfcraft-111725-1ebf6ae479834ea2981184d718977799.jpg

Το αντικείμενο «Taraia».

Archaeological Legacy Institute 2025

Το προγραμματισμένο έργο τους θα περιλαμβάνει τη λήψη εικόνων υψηλής ανάλυσης, τη σάρωση του σημείου με μαγνητόμετρα και σόναρ και, εάν είναι εφικτό, την ανάκτηση του αντικειμένου από τη λιμνοθάλασσα για να προσδιοριστεί εάν πρόκειται για μεταλλικά συντρίμμια αεροσκάφους ή για κάτι οργανικό.

Τον Ιούλιο, ο ειδικός στην ανάκτηση αεροσκαφών Ric Gillespie δήλωσε στο NBC News ότι οι ομάδες του είχαν ήδη ερευνήσει την περιοχή και δεν βρήκαν «τίποτα εκεί».

Η προσπάθεια αυτή έρχεται αμέσως μετά από μια ακόμη απογοήτευση. Η αποστολή Deep Sea Visions του περασμένου έτους εντόπισε μια σιλουέτα στο σόναρ που έμοιαζε με το Electra, αλλά οι ερευνητές επιβεβαίωσαν ότι το σχήμα αυτό ήταν «απλώς ένας φυσικός σχηματισμός βράχων».

Αν και τα νέα αρχεία που δημοσιεύτηκαν προσθέτουν στοιχεία στο συνεχιζόμενο μυστήριο, τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα.

*Με πληροφορίες από People

