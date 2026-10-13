Αγρίνιο: Ταυτοποιήθηκε μέσω DNA η 80χρονη που αγνοούνταν από τον Φεβρουάριο – Αύριο η κηδεία της

Snapshot Η 80χρονη Ευφροσύνη Καψάλη, που είχε εξαφανιστεί από το Καινούργιο Αγρινίου στις 5 Φεβρουαρίου 2026, ταυτοποιήθηκε μέσω DNA μετά από οκτώ μήνες.

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί στις 14 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Παναγίας Χρυσοχεριάς, στο κοιμητήριο Καινουργίου.

Η εξαφάνισή της είχε κινητοποιήσει τις Αρχές, με τη συμμετοχή Πυροσβεστικής, Αστυνομίας, εθελοντών, drones και θερμικών καμερών.

Είχε εκδοθεί Silver Alert λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε η ηλικιωμένη.

Το κρανίο που εντοπίστηκε στις 13 Ιουνίου 2026 ταυτοποιήθηκε με τη 80χρονη μέσω των εξετάσεων DNA. Snapshot powered by AI

Μετά από οκτώ μήνες αγωνίας για την τύχη της, ταυτοποιήθηκε μέσω εξετάσεων DNA η 80χρονη, η οποία είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της στο Καινούργιο Αγρινίου στις 5 Φεβρουαρίου 2026.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, στον Ιερό Ναό Παναγίας Χρυσοχεριάς, στο κοιμητήριο Καινουργίου.

Η υπόθεση της εξαφάνισής της είχε κινητοποιήσει τις Αρχές, καθώς η ηλικιωμένη αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Στις έρευνες για τον εντοπισμό της είχαν συμμετάσχει η Πυροσβεστική, η Αστυνομία και εθελοντές, ενώ είχαν χρησιμοποιηθεί drones και θερμικές κάμερες. Παράλληλα, είχε εκδοθεί Silver Alert για την εξαφάνισή της, όπως αναφέρει το sinidisi.gr

Η εξέλιξη που έδωσε απάντηση στην πολύμηνη αναζήτηση ήρθε στις 13 Ιουνίου 2026, όταν εντοπίστηκε κρανίο στην περιοχή. Ακολούθησαν οι απαραίτητες εξετάσεις DNA, τα αποτελέσματα των οποίων έγιναν γνωστά πριν από λίγες ημέρες και επιβεβαίωσαν ότι τα ευρήματα ανήκαν στην 80χρονη Ευφροσύνη Καψάλη.

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