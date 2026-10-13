Χαλκιδική: Μυστήριο με τον θάνατο 51χρονης - Πέθανε ενώ έκανε αιμοκάθαρση

Μια περίεργη υπόθεση θανάτου μιας 51χρονης ερευνά η αστυνομία σε κλινική στην περιοχή της Γερακινής στη Χαλκιδική.

Συγκεκριμένα, χθες το μεσημέρι της Δευτέρας 4:15 περίπου ενημερώθηκε η Άμεση Δράση από το Κέντρο Αιμοκάθαρσης για 51χρονη αιφνιδίως παθούσα.

Την 51χρονη παρέλαβε ασθενοφόρο για το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, όπως αναφέρει το thesival.gr.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι είχε χρόνια νεφρική και χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια ενώ λάμβανε φαρμακευτική αγωγή και πραγματοποιούσε συνεδρίες αιμοκάθαρσης τρεις φορές την εβδομάδα.

Σήμερα αναμένεται να διενεργηθεί η νεκροψία νεκροτομή ενώ τις έρευνες έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Πολύγυρου.

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