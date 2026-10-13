Αιματηρή συμπλοκή Ελλήνων και Σουδανών στο Ηράκλειο - Δυο τραυματίες

Snapshot Το βράδυ της Δευτέρας σημειώθηκε συμπλοκή στον Άγιο Ιωάννη Χωστό Ηρακλείου με τραυματισμό δύο νεαρών Ελλήνων ηλικίας 18 και 22 ετών.

Η ένταση ξεκίνησε από λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ του 18χρονου και ομάδας Σουδανών, που εξελίχθηκε σε σωματική βία.

Οι δύο Έλληνες δέχτηκαν χτυπήματα με γροθιές, κλωτσιές και ξύλα, με τον 22χρονο να νοσηλεύεται προσωρινά λόγω τραύματος στο πόδι.

Έξι υπήκοοι Σουδάν συνελήφθησαν και κατηγορούνται για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

Κατασχέθηκαν κοντάρια που βρέθηκαν στην κατοχή των συλληφθέντων κατά τους αστυνομικούς ελέγχους. Snapshot powered by AI

Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (12/10) στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Χωστού, στο Ηράκλειο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο νεαρών Ελλήνων, ηλικίας 18 και 22 ετών, και τη σύλληψη έξι υπηκόων Σουδάν.

Σύμφωνα με το creta24.gr, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε μπροστά από την εκκλησία της περιοχής, όταν ο 18χρονος φέρεται να είχε αρχικά λεκτική αντιπαράθεση με τους Σουδανούς.

Η ένταση γρήγορα κλιμακώθηκε και η λογομαχία εξελίχθηκε σε συμπλοκή, με την ομάδα των αλλοδαπών να έρχεται στα χέρια τόσο με τον 18χρονο όσο και με τον 22χρονο φίλο του.

Οι σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια περαστικών, οι οποίοι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είδαν τους νεαρούς να δέχονται χτυπήματα με γροθιές, κλωτσιές αλλά και ξύλα.

Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν και οι δύο Έλληνες, με τον 22χρονο να μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, καθώς έφερε τραύμα στο πόδι. Αφού δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες αποχώρησε.

Ο 18χρονος υπέστη εκδορές και μώλωπες.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, ωστόσο όταν έφτασαν το επεισόδιο είχε ήδη λήξει.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη των έξι υπηκόων Σουδάν, οι οποίοι κατηγορούνται για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Κατά τους ελέγχους βρέθηκαν στην κατοχή τους κοντάρια, τα οποία κατασχέθηκαν.