Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 22χρονο για το θάνατο της 20χρονης Χριστίνας από MDMA σε πάρτι

Snapshot Συνελήφθη 22χρονος στη Θεσσαλονίκη για τον θάνατο της 20χρονης Χριστίνας από υπερβολική δόση MDMA σε πάρτιτρονικής μουσ.

Η 20χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Έχει ήδη συλληφθεί 20χρονος που βρισκόταν μαζί με τη νεκρή στο πάρτι και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και παράβαση νόμου περί ναρκωτικών.

Μάρτυρες κατήγγειλαν ότι στο πάρτι υπήρχε ανεξέλεγκτη χρήση ναρκωτικών και απουσία ελέγχων για τις ουσίες και τις ηλικίες των παρευρισκομένων.

Το πάρτι διοργανώθηκε σε γνωστό πολυχώρο κοντά στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης από εταιρεία που διοργανώνει ανάλογες εκδηλώσεις. Snapshot powered by AI

Εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση θανάτου της 20χρονης Χριστίνας από υπερβολική κατανάλωση του ναρκωτικού MDMA, σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής, στα ξημερώματα της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ενημέρωση της αστυνομίας, τα ξημερώματα της Τρίτης, συνελήφθη για την υπόθεση ένας 22χρονος σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, έπειτα από ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε, σε πολυχώρο εκδηλώσεων όπου διεξαγόταν πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής. Η νεαρή γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ήδη για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένας 20χορνος, ο οποίος βρισκόταν μαζί της στο πάρτι. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, θανατηφόρα έκθεση και παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και σήμερα οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Παντού έκαναν ναρκωτικά στο πάρτι»

Στο μεταξύ, νεαρή γυναίκα που βρέθηκε στο πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής στη Θεσσαλονίκη, κατήγγειλε ότι το πάρτι ήταν ένα... φεστιβάλ ναρκωτικών.

Μιλώντας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη θαμώνας του πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής είπε χαρακτηριστικά: «Γύρω μου κάνανε ναρκωτικά παντού. Από χασίς μέχρι MDMA. Με προσέγγισαν κι εμένα δυο-τρεις φορές» είπε χαρακτηριστικά.

Η 28χρονη είπε ακόμη ότι δεν γινόταν κανένας έλεγχος, ούτε στο τι κουβαλούσε ο καθένας, ούτε και στις ηλικίες των θαμώνων κι εστίασε στο γεγονός ότι έβλεπε συνεχώς μπροστά στα μάτια της ντίλερς να προμηθεύουν με ναρκωτικά τους θαμώνες.

To πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής διοργανώθηκε σε γνωστό πολυχώρο εκδηλώσεων στην περιοχή του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης από γνωστή εταιρεία που διοργανώνει ανά τακτά διαστήματα παρόμοια πάρτι.

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