Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον φίλο της 20χρονης που πέθανε μετά από χρήση MDMA σε πάρτι

Εκτός από την παραπάνω κατηγορία, ο 20χρονος διώκεται επιπλέον για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών, σε βαθμό πλημμελήματος

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Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον φίλο της 20χρονης που πέθανε μετά από χρήση MDMA σε πάρτι
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Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος του 20χρονου που συνελήφθη για τον θάνατο της 20χρονης φίλης του, έπειτα από χρήση της ναρκωτικής ουσίας MDMA, σε μουσικό πάρτι στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Εκτός από την παραπάνω κατηγορία, ο 20χρονος διώκεται επιπλέον για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών, σε βαθμό πλημμελήματος. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην 5η ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Παράλληλα, η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κατά αγνώστων για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο. Η κατηγορία αυτή στρέφεται κατά του προσώπου, από το οποίο έγινε η προμήθεια της συγκεκριμένης ναρκωτικής ουσίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, σε πολυχώρο εκδηλώσεων όπου διεξαγόταν πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής. Η νεαρή γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης προχώρησαν στη σύλληψη του 20χρονου φίλου της, ενώ οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση του ατόμου που διακίνησε τη συγκεκριμένη ναρκωτική ουσία.

«Είχε ξανασυμβεί πριν 3 χρόνια με τον ίδιο φίλο της» λέει ο πατέρας της 20χρονης

Σε δηλώσεις του έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, ο πατέρας της 20χρονης, Κώστας Αδάμ, ζήτησε από τους αρμόδιους να κάνουν ό,τι μπορούν για να βρεθούν όλοι οι ένοχοι, προκειμένου να μην έρθουν άλλοι γονείς στη θέση του.

«Η κόρη μου, Χριστίνα, σπούδαζε, ήταν στην επιχείρησή μου, στην εργασία κάθε μέρα. Είχε πάρει τη δουλειά στα χέρια» ανέφερε.

«Ήταν από το δημοτικό φίλοι. Με τον ίδιο τύπο πριν τρία χρόνια συνέβη πάλι το ίδιο, μας κάλεσαν στο Ιπποκράτειο, η κόρη μου ήταν σε λιπόθυμη κατάσταση» τόνισε ο πατέρας της 20χρονης, προσθέτοντας πως η οικογένειά της αναζητά όλες τις λεπτομέρειες της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, θα διοριστεί ιδιωτικός τεχνικός σύμβουλος για τη νεκροψία που θα γίνει αύριο. «Ήδη έχουμε επικοινωνήσει με τον κ. Γρηγόριο Λέων να έρθει από την Αθήνα για να ερευνήσει αυτά τα οποία υποπτευόμαστε» ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για «πάρα πολλές ύποπτες συνθήκες οι οποίες διερευνώνται».

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