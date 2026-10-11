Θεσσαλονίκη: Νεκρή 20χρονη από χρήση ναρκωτικών ουσιών - Συνελήφθη φίλος της

Ο 20χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, θανατηφόρα έκθεση και παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών

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Θεσσαλονίκη: Νεκρή 20χρονη από χρήση ναρκωτικών ουσιών - Συνελήφθη φίλος της
ΕΛΛΑΔΑ
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Τραγωδία σημειώθηκε στην Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν μια 20χρονη έχασε την ζωή της έπειτα από χρήση ναρκωτικών ουσιών σε πολυχώρο εκδηλώσεων. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο 20χρονος φίλος της, ενώ οι έρευνες των Αρχών για την υπόθεση συνεχίζονται.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 20χρονος και η 20χρονη βρίσκονται τα ξημερώματα του Σαββάτου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προμηθεύτηκαν από άγνωστο άτομο ποσότητα ναρκωτικής ουσίας MDMA, την οποία έκαναν χρήση, με αποτέλεσμα η νεαρή να χάσει τις αισθήσεις της και να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της πόλης, όπου άφησε την τελευταία της αναπνοή τις πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Ο 20χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, θανατηφόρα έκθεση και παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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