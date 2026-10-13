Θεσσαλονίκη: «Παντού έκαναν ναρκωτικά στο πάρτι» λέει θαμώνας του event στο οποίο πέθανε η 20χρονη

Snapshot Στο πάρτι ηλεκτρον μουσικής στη Θελονίκη όπου πέθανε η 20χρονη Χριστίνα, υπήρχε εκτεταμένη χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Μία 28χρονη θαμώνας κατήγγειλε ότι γινόταν χρήση ναρκωτικών όπως χασίς και MDMA σε όλους τους χώρους του πάρτι.

Δεν πραγματοποιούνταν έλεγχοι για τα ναρκωτικά ή τις ηλικίες των συμμετεχόντων.

Υπήρχαν άμεσα ορατές προμήθειες ναρκωτικών από ντίλερ στους θαμώνες.

Το πάρτι διοργανώθηκε από γνωστή εταιρεία σε πολυχώρο κοντά στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης. Snapshot powered by AI

«Γύρω μου κάνανε ναρκωτικά παντού»... Μια νεαρή γυναίκα που βρέθηκε στο πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής στη Θεσσαλονίκη, στο οποίο έχασε τη ζωή της ύστερα από χρήση ναρκωτικών η 20χρονη Χριστίνα, κατήγγειλε ότι το πάρτι ήταν ένα... φεστιβάλ ναρκωτικών.

Μιλώντας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη θαμώνας του πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής είπε χαρακτηριστικά: «Γύρω μου κάνανε ναρκωτικά παντού. Από χασίς μέχρι MDMA. Με προσέγγισαν κι εμένα δυο-τρεις φορές» είπε χαρακτηριστικά.

Η 28χρονη είπε ακόμη ότι δεν γινόταν κανένας έλεγχος, ούτε στο τι κουβαλούσε ο καθένας, ούτε και στις ηλικίες των θαμώνων κι εστίασε στο γεγονός ότι έβλεπε συνεχώς μπροστά στα μάτια της ντίλερς να προμηθεύουν με ναρκωτικά τους θαμώνες.

To πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής διοργανώθηκε σε γνωστό πολυχώρο εκδηλώσεων στην περιοχή του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης από γνωστή εταιρεία που διοργανώνει ανά τακτά διαστήματα παρόμοια πάρτι.

Στον ανακριτή ο φίλος της 20χρονης

Ο 20χρονος, που συνόδευε την 20χρονη στο πάρτι, και φέρεται να είναι αυτός που την προμήθευσε με ναρκωτικά, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, θανατηφόρα έκθεση και παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

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