Θεσσαλονίκη: «Φως» στα ακριβή αίτια θανάτου της 20χρονης θα δώσουν οι τοξικολογικές εξετάσεις

Η νεαρή κοπέλα έχασε τη ζωή της μετά τη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών σε πάρτι το βράδυ Σαββάτου

Ελένη Ευστρατίου

Θεσσαλονίκη: «Φως» στα ακριβή αίτια θανάτου της 20χρονης θα δώσουν οι τοξικολογικές εξετάσεις
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η 20χρονη κοπέλα στη Θεσσαλονίκη πέθανε μετά από χρήση ψυχοτροπών ουσιών σε πάρτι το βράδυ του Σαββάτου.
  • Τα ναρκωτικά, συμπεριλαμβανομένου MDMA, αγόρασε και κατανάλωσε μαζί με έναν 20χρονο άνδρα στο πάρτι.
  • Η κοπέλα έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου κατέληξε τα ξημερώματα της Κυριακής 11 Οκτωβρίου.
  • Νεκροψία-νεκροτομή πραγματοποιήθηκε στην Ιατροδικαστική του ΑΠΘ παρουσία ιατροδικαστή που όρισε η οικογένεια.
  • Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που εστάλησαν στο εργαστήριο του ΑΠΘ αναμένονται για να προσδιορίσουν τις ουσίες που κατανάλωσε και την ακριβή αιτία θανάτου.
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Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα ακριβή αίτια θανάτου της 20χρονης που «έφυγε» μετά τη χρήση ψυχοτρόπου ναρκωτικού MDMA αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα τοξικολογικών εξετάσεων.

Η νεαρή κοπέλα έχασε τη ζωή της τα ξημερώματα Κυριακής 11 Οκτωβρίου, μετά από πάρτι που βρισκόταν με έναν 20χρονο στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να αγόρασε τα ναρκωτικά από έναν άγνωστο άνδρα στο πάρτι, τα οποία κατανάλωσαν και οι δύο.

Αργότερα, η κοπέλα έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και άφησε την τελευταία της πνοή. Σήμερα το πρωί διενεργήθηκε νεκροψία -νεκροτομή στην Ιατροδικαστική του ΑΠΘ, παρουσία του ιατροδικαστή Γρηγόρη Λέων τον οποίο όρισε ως σύμβουλο η οικογένεια της κοπέλας.

Οι ιατροδικαστές έστειλαν τα δείγματα στο Εργαστήριο Τοξικολογίας της Ιατροδικαστικής του ΑΠΘ, με τα αποτελέσματα να αναμένονται το επόμενο χρονικό διάστημα. Οι συγκεκριμένες εξετάσεις πρόκειται να αναδείξουν τις ουσίες που είχε καταναλώσει η κοπέλα κατά τη διάρκεια του πάρτι και ποια ήταν η ακριβής αιτία που προκάλεσε τον θάνατό της.

Συνελήφθη ο 20χρονος

Αμέσως μετά τον θάνατο της κοπέλας συνελήφθη ο 20χρονος που βρισκόταν μαζί της στο πάρτυ το βράδυ του Σαββάτου. Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, θανατηφόρα έκθεση και παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Εκτός από τις παραπάνω κατηγορίες, ο 20χρονος διώκεται επιπλέον για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών, σε βαθμό πλημμελήματος. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην 5η ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Παράλληλα, η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κατά αγνώστων για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο. Η κατηγορία αυτή στρέφεται κατά του προσώπου, από το οποίο έγινε η προμήθεια της συγκεκριμένης ναρκωτικής ουσίας.

Το προηγούμενο περιστατικό

Ο πατέρας της 20χρονης, μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης την Κυριακή, δήλωσε ότι ένα παρόμοιο περιστατικό είχε επαναληφθεί πριν από τρία χρόνια.

Συγκεκριμένα, η κόρη του είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» σε λιπόθυμη κατάσταση, καθώς είχε καταναλώσει πάλι ναρκωτικές ουσίες. Μάλιστα, και σε εκείνο το περιστατικό βρισκόταν μαζί με τον 20χρονο, με τον οποίο ήταν φίλοι από παιδιά, δήλωσε.

Ο άτυχος πατέρας ζήτησε από τους αρμόδιους να κάνουν ό,τι μπορούν για να βρεθούν όλοι οι ένοχοι, προκειμένου να μην έρθουν άλλοι γονείς στη θέση του.

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