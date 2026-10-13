Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Τέθηκε υπό έλεγχο πριν επεκταθεί
Η φωτιά ξέσπασε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης
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- Φωτιά ξέσπασε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο περίπου στις 12:00 το μεσημέρι.
- Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο πριν επεκταθεί σε παρακείμενους χώρους.
- Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα.
- Υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου παρείχαν συνδρομή στην κατάσβεση.
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:00 και δεν επεκτάθηκε σε παρακείμενους χώρους.
Ωστόσο, λόγω των εύφλεκτων υλικών, πήρε γρήγορα εκτάσεις μέσα στον χώρο του εργοστασίου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες μαρτύρων, στο σημείο που ξέσπασε η φωτιά ακούστηκαν εκρήξεις.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Συνδρομή παρείχαν επίσης και υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου.
Η άμεση κινητοποίηση των Πυροσβεστικών δυνάμεων στάθηκε καθοριστική για την κατάσβεση της φωτιάς, ωστόσο οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο μέχρι να σβήσει τελείως.
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Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Τέθηκε υπό έλεγχο πριν επεκταθεί
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