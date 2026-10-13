Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Τέθηκε υπό έλεγχο πριν επεκταθεί

Η φωτιά ξέσπασε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης

Ελένη Ευστρατίου

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Τέθηκε υπό έλεγχο πριν επεκταθεί
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Φωτιά ξέσπασε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο περίπου στις 12:00 το μεσημέρι.
  • Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο πριν επεκταθεί σε παρακείμενους χώρους.
  • Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα.
  • Υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου παρείχαν συνδρομή στην κατάσβεση.
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Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:00 και δεν επεκτάθηκε σε παρακείμενους χώρους.

Ωστόσο, λόγω των εύφλεκτων υλικών, πήρε γρήγορα εκτάσεις μέσα στον χώρο του εργοστασίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες μαρτύρων, στο σημείο που ξέσπασε η φωτιά ακούστηκαν εκρήξεις.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Συνδρομή παρείχαν επίσης και υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου.

Η άμεση κινητοποίηση των Πυροσβεστικών δυνάμεων στάθηκε καθοριστική για την κατάσβεση της φωτιάς, ωστόσο οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο μέχρι να σβήσει τελείως.

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