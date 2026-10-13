Ασπρόπυργος: Φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης - Αναφορές για εκρήξεις
Η πυρκαγιά πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των εύφλεκτων υλικών στις εγκαταστάσεις
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- Φωτιά εκδηθηκε σε εταιρεία ανακύκλωσης και σκραπ στον Ασπρόπυργο, ξεκινώντας λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι.
- Η πυρκαγιά πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των εύφλεκτων υλικών στις εγκαταστάσεις.
- Κατοίκοι της περιοχής ανέφεραν εκρήξεις στο σημείο της φωτιάς.
- Η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε με μεγάλο αριθμό πυροσβεστών και οχημάτων και βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης.
Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στον Ασπρόπυργο σε μάντρα με υλικά ανακύκλωσης και σκραπ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι, λαμβάνοντας γρήγορα διαστάσεις, λόγω των εύφλεκτων υλικών που υπάρχουν στις εγκαταστάσεις. Όπως αναφέρει το thriassio.gr κάτοικοι των γύρω περιοχών έκαναν αναφορές για εκρήξεις από το σημείο.
Η Πυροσβεστική έχει σπεύσει στο συμβάν με μεγάλο αριθμό πυροσβεστών κι οχημάτων και η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
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