Λαμία: Στο νοσοκομείο οδηγός ταξί ύστερα από ξυλοδαρμό σε πιάτσα στο κέντρο της πόλης

Snapshot Δύο οδηγοί ταξί δέχθηκαν επίθεση στην πιάτσα της οδού Βουρτσελά στο Παγκράτι από δύο άτομα που είχαν προηγουμένως διασκεδάσει σε ουζερί της περιοχής.

Η επίθεση ξεκίνησε όταν ένας από τους δράστες βρήκε κλήση της Αστυνομίας στο μηχανάκι του που ήταν παρκαρισμένο στην πιάτσα και θεώρησε ότι οι ταξιτζήδες τους είχαν καταδώσει.

Ένας από τους δράστες έπιασε έναν ταξιτζή από το λαιμό και τον πέταξε κάτω, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε ελαφρά προσπαθώντας να τον υπερασπιστεί.

Ο ένας οδηγός ταξί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε και ξεκίνησε αναζητήσεις για τους δράστες της επίθεσης. Snapshot powered by AI

Στο νοσοκομείο Λαμίας διακομίσθηκε ένας οδηγός ταξί ύστερα από επίθεση που δέχθηκε μαζί με έναν συνάδελφό του στην πιάτσα της οδού Βουρτσελά στο Παγκράτι.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, δύο άτομα που νωρίτερα διασκέδαζαν σε ουζερί της περιοχής, τους επιτέθηκαν όταν ο ένας από αυτούς, που είχε αφήσει το μηχανάκι του στην πιάτσα, όταν πήγε να το πάρει βρήκε πάνω κλήση της Αστυνομίας.

Ο οδηγός του δικύκλου θεώρησε ότι οι ταξιτζήδες τους είχαν... δώσει στην Αστυνομία, και τους επιτέθηκε φραστικά. Στη συνέχεια, μαζί με τον φίλο του, πέρασαν από τις ύβρεις στη σωματική βία.

Μάλιστα τον έναν ταξιτζή τον άρπαξε από το λαιμό και τον πέταξε κάτω, ενώ ο δεύτερος ταξιτζής τραυματίστηκε ελαφρά στην προσπάθειά του να σώσει τον συνάδελφό του. Ο επαγγελματίας αυτοκινητιστής διακομίστηκε στα Επείγοντα, ενώ ενημερώθηκε η Αστυνομία που ξεκίνησε αναζητήσεις για τους δύο δράστες της επίθεσης.