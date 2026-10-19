Προσοχή σε SMS-απάτη που ζητά επικαιροποίηση προσωπικών στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού

Snapshot Ένα παραπλανητικό SMS αποστέλλεται από τον αριθμό 6985776966 και ζητά επικαιροποίηση προσωπικών στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού.

Το μήνυμα περιλαμβάνει σύνδεσμο σε ύποπτη ιστοσελίδα που δεν ανήκει στην επίσημη τράπεζα.

Η ιστοσελίδα και το SMS αποτελούν ένδειξη ηλεκτρονικής απάτης (phishing) με στόχο την απόσπαση προσωπικών δεδομένων.

Οι παραλήπτες καλούνται να μην πατούν τον σύνδεσμο και να μην καταχωρούν προσωπικά στοιχεία ή κωδικούς.

Για επιβεβαίωση, συνιστάται η επικοινωνία με την τράπεζα μόνο μέσω των επίσημων καναλιών. Snapshot powered by AI

Μήνυμα SMS που ζητά από τους παραλήπτες να ελέγξουν τα προσωπικά τους στοιχεία προκαλεί ανησυχία, καθώς περιλαμβάνει σύνδεσμο προς ύποπτη ιστοσελίδα και εμφανίζεται ως ειδοποίηση ασφαλείας.

Το μήνυμα, το οποίο εστάλη από τον αριθμό κινητού 6985776966, αναφέρει στα αγγλικά: «Important security update! Please check your information» και περιλαμβάνει τον σύνδεσμο id-update26.com.

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν αντιστοιχεί στο επίσημο domain της τράπεζας (σ.σ. CrediaBank) που επικαλείται το SMS, γεγονός που αποτελεί ένδειξη πιθανής ηλεκτρονικής απάτης (phishing). Στόχος τέτοιων μηνυμάτων είναι συχνά η απόσπαση προσωπικών δεδομένων ή τραπεζικών κωδικών.

Η CrediaBank έχει προειδοποιήσει με Δελτίο Τύπου για την ανάγκη προστασίας των προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων από απόπειρες εξαπάτησης.

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