Θεσσαλονίκη: Κρατούσαν στο τηλέφωνο επί τέσσερις ώρες την 88χρονη - Έτσι της πήραν 38 κιλά χρυσό

Η συνολική αξία της λείας, σύμφωνα με όσα δήλωσε η 88χρονη στις Αρχές, εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 4,7 εκατομμύρια ευρώ 

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Θεσσαλονίκη: Κρατούσαν στο τηλέφωνο επί τέσσερις ώρες την 88χρονη - Έτσι της πήραν 38 κιλά χρυσό
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μία 88χρονη στη Θεσσαλονίκη έχασε 38 κιλά χρυσές λίρες ύστερα από τηλεφωνική απάτη που διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες.
  • Οι δράστες προσποιήθηκαν τεχνικούς εταιρείας ενέργειας και έπεισαν την ηλικιωμένη να αφήσει τις λίρες κοντά στην εξώπορτα και να κλειδωθεί σε δωμάτιο.
  • Οι επιτήδειοι μπήκαν στο διαμέρισμα ανενόχλητοι και πήραν τις σακούλες με τον χρυσό πριν διαφύγουν πεζοί από κεντρικό δρόμο.
  • Η καταγγελία έγινε 24 ώρες μετά το περιστατικό, γεγονός που δυσχέρανε την άμεση αστυνομική παρέμβαση και την ανεύρεση των δραστών.
  • Η αστυνομία αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας για να εντοπίσει τους δράστες, οι οποίοι συχνά αλλάζουν τηλεφωνικούς αριθμούς για να δυσκολεύουν τον εντοπισμό τους.
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Θύμα μιας καλοστημένης τηλεφωνικής απάτης έπεσε ηλικιωμένη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία επιτήδειοι κατάφεραν να αποσπάσουν περισσότερες από 4.000 χρυσές λίρες, συνολικού βάρους περίπου 38 κιλών. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ποσότητες που έχουν καταγραφεί σε ανάλογη υπόθεση, σύμφωνα με όσα ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου.

Οι δράστες προσποιήθηκαν τους τεχνικούς εταιρείας ενέργειας και, επικαλούμενοι δήθεν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, έπεισαν την ηλικιωμένη ότι έπρεπε να ακολουθήσει συγκεκριμένες οδηγίες για την ασφάλειά της. Από το μεσημέρι άρχισαν να επικοινωνούν μαζί της τηλεφωνικά, διατηρώντας την κλήση σε εξέλιξη για περίπου τέσσερις ώρες, μέχρι να ολοκληρώσουν το σχέδιό τους.

Πώς κατάφεραν να αρπάξουν τις χρυσές λίρες

Υπό την καθοδήγηση των απατεώνων, η γυναίκα τοποθέτησε τις σακούλες με τις χρυσές λίρες κοντά στην εξώπορτα του διαμερίσματός της, στον τρίτο όροφο πολυκατοικίας, την οποία άφησε ανοιχτή. Στη συνέχεια, της ζήτησαν να κλειδωθεί σε ένα δωμάτιο, με πρόσχημα την προστασία της από τον υποτιθέμενο κίνδυνο.

Οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν την απουσία της από τον χώρο της εισόδου, μπήκαν ανενόχλητοι στο διαμέρισμα και άρπαξαν τις σακούλες με τον πολύτιμο θησαυρό. Αμέσως μετά απομακρύνθηκαν πεζή, μέσω ενός από τους πιο κεντρικούς και πολυσύχναστους δρόμους της Θεσσαλονίκης.

Όταν η ηλικιωμένη αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης, ενημέρωσε τις Αρχές. Ωστόσο, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., η καταγγελία έγινε περίπου ένα 24ωρο μετά το περιστατικό, γεγονός που δυσχέρανε την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών.

Στο μικροσκόπιο το υλικό από τις κάμερες

«Δυστυχώς, σε εμάς η καταγγελία έφτασε ένα 24ωρο μετά. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό θα ήταν να βρισκόμαστε επί τόπου μετά το περιστατικό», ανέφερε στο Mega η Κωνσταντίνα Δημογλίδου, επισημαίνοντας ότι οι αστυνομικοί αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των δραστών και να διαπιστώσουν τη διαδρομή που ακολούθησαν μετά τη διαφυγή τους.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στους ενοίκους της πολυκατοικίας, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των εμπλεκομένων.

Η κ. Δημογλίδου υπογράμμισε, επίσης, ότι οι επιτήδειοι συχνά αλλάζουν τηλεφωνικούς αριθμούς από τη μία απάτη στην άλλη, γεγονός που δυσχεραίνει τον εντοπισμό τους. Η πολύωρη τηλεφωνική επικοινωνία με την ηλικιωμένη εκτιμάται ότι εντασσόταν στη μεθόδευση των δραστών, ώστε να διατηρούν τον έλεγχο της κατάστασης μέχρι να αφαιρέσουν τις χρυσές λίρες.

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων, με το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας να θεωρείται κρίσιμο για την εξέλιξη της έρευνας.

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