Θεσσαλονίκη: Άρπαξαν 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα από ηλικιωμένη - «Είμαστε από τη ΔΕΗ»

Snapshot Μια 88χρονη στη Θεσσαλονίκη έπεσε θύμα απάτης και έχασε 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Ο δράστης επικαλέστηκε επικείμενες εργασίες της ΔΕΗ και έπεισε την ηλικιωμένη να αφήσει τα πολύτιμα αντικείμενα έξω από το διαμέρισμά της.

Η 88χρονη ακολούθησε τις οδηγίες, άφησε ανοιχτή την πόρτα και περίμενε στο υπνοδωμάτιό της, ενώ τα τιμαλφή εξαφανίστηκαν.

Η συνολική αξία της λείας εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 4,7 εκατομμύρια ευρώ.

Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση και αναζητά τους δράστες μέσω του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου. Snapshot powered by AI

Θύμα απάτης με λεία εκατομμυρίων ευρώ καταγγέλλει ότι έπεσε μια 88χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία άγνωστος φέρεται να απέσπασε 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Σύμφωνα με την καταγγελία της στις αστυνομικές Αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη, όταν δέχθηκε τηλεφώνημα από άτομο που παρουσιάστηκε ως εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο άγνωστος επικαλέστηκε επικείμενες εργασίες της ΔΕΗ και, με αυτό το πρόσχημα, την έπεισε να συγκεντρώσει τα πολύτιμα αντικείμενά της σε σακούλα και να τα αφήσει σε ασφαλές σημείο έξω από το διαμέρισμά της, στο κέντρο της πόλης.

Η 88χρονη φέρεται να ακολούθησε τις οδηγίες του, χωρίς να αντιληφθεί ότι επρόκειτο για απάτη.

Άφησε τα τιμαλφή και περίμενε στο υπνοδωμάτιο

Όπως περιγράφεται στην καταγγελία, η ηλικιωμένη τοποθέτησε στη σακούλα τις 4.766 χρυσές λίρες και τα κοσμήματά της, ενώ άφησε ανοιχτή την εξώπορτα του διαμερίσματος, όπως φέρεται να της είχε υποδειχθεί.

Στη συνέχεια, παρέμεινε στην κρεβατοκάμαρά της, με την πόρτα κλειστή, προκειμένου να διευκολυνθούν οι υποτιθέμενες εργασίες. Όταν βγήκε από το δωμάτιο λίγη ώρα αργότερα, διαπίστωσε ότι τα πολύτιμα αντικείμενα είχαν εξαφανιστεί.

Η συνολική αξία της λείας, σύμφωνα με όσα δήλωσε η ίδια στις Αρχές, εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 4,7 εκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας την υπόθεση ιδιαίτερα σοβαρή.

Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας

Μετά τη διαπίστωση της κλοπής, η 88χρονη απευθύνθηκε στην Αστυνομία και κατήγγειλε το περιστατικό.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, το οποίο διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αφαιρέθηκαν τα τιμαλφή και αναζητά στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό και την ταυτοποίηση του δράστη ή των δραστών.

Διαβάστε επίσης